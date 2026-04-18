Kaçkar turizm fuarına 16 ülkeden 150 acente katılıyor

Hamide HANGÜL

Doğu Karadeniz’in turizmini ulusal ve uluslararası ölçekte tanıtmaya amaçlayan Uluslararası Kaçkar Turizm Fuarı, Rize’de kapılarını açtı. Rize ve Artvin Valiliklerinin himayelerinde, Rizem Kültür ve Turizm Derneği’nin destekleriyle gerçekleştirilen fuara 16 ülkeden 150 acente katılıyor. Turistik tesislerden gıdaya kadar farklı sektörlerden turizm profesyonelinin stant açtığı fuarda, ayrıca Türkiye Motosiklet Federasyonu’nun açtığı offroad standına çevre illerden gelen ziyaretçiler yoğun ilgi gösterdi. Fuarın ilk gününde iş geliştirme (B2B) görüşmeleri düzenlendi.

“İş birliği anlaşmaları yapılacak”

Protokol programıyla farın resmi açılışında konuşan Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Uluslararası Kaçkar Turizm Fuarının, uluslararası düzeyde bir turizm buluşma noktası olmasını hedeflediklerini söyledi. Rize ve Artvin’i birlikte değerlendirdiklerini dile getiren Vali Baydaş, “Anadolu’nun zümrüt köşesinin parlayacağını ve buradan bir turizm hikayesi çıkacağına inanıyoruz” dedi. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlıklarının da yanlarında olduklarını dile getiren Baydaş, fuar boyunca önemli iş birliği anlaşmalarının gerçekleşmesini beklediklerini sözlerine ekledi.

“İnsanlar artık keşfetmek için seyahat ediyor”

Artvin Vali Yardımcısı Berker Çırak, Kaçkarlar’ın, kendine has gastronomisi, özgün mimarisi ve doğasıyla ziyaretçiler için önemli bir destinasyon olduğunu söyledi. Söz konusu destinasyon potansiyelinin tamamının harekete geçirilmesinin hem bölgesel kalkınmaya hem de Türkiye turizmine önemli katkılar sunacağını vurgulayan Çırak, sözlerini şöyle sürdürdü: “Günümüzde turizm anlayışı büyük bir dönüşüm içerisinde. Artık insanlar sadece yüzeysel bir ziyaret için değil; hissetmek, keşfetmek ve yaşamak için seyahat ediyor. Kaçkarlar bu yönüyle eşsiz bir potansiyele sahip. Yaylalarımız, buzul göllerimiz, yürüyüş rotalarımız, derelerimiz ve köklü kültürel mirasımız; ziyaretçilerine sadece bir seyahat değil, unutulmaz bir yaşam tecrübesi fırsatı sunuyor.”

Sosyal medyadan 22,7 milyon takipçi

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) Genel Müdür Yardımcısı Elif Balcı ise turizm anlayışının dönüşümüne dikkat çekerek, günümüzde seyahatin yalnızca keşfetmekten ibaret olmadığını, aynı zamanda deneyimleme ve destinasyonlarla bağ kurma odaklı bir yapıya evrildiğini belirtti. Türkiye’yi kültürü, doğası, gastronomisi ve sunduğu deneyim çeşitliliğiyle bütüncül bir turizm ülkesi olarak konumlandırdıklarını ifade eden Balcı, ülkenin küresel ölçekte görünürlüğünü ve rekabet gücünü her geçen gün artırdığını vurguladı. Bu görünürlüğü desteklemek amacıyla çok katmanlı bir iletişim stratejisi yürüttüklerini belirten Balcı, uluslararası medya, dijital platformlar ve stratejik iş birlikleriyle Türkiye’nin hikayesini farklı pazarlarda anlattıklarını söyledi. TGA’nın bugün 200’ün üzerinde ülkede geniş bir iletişim ağına sahip olduğunu kaydeden Balcı, sosyal medya kanallarında 22,7 milyon takipçiye ulaşıldığını ve yürütülen kampanyalarla her ay yüz milyonlarca kişiye erişim sağlandığını dile getirdi. Havayolları, tur operatörleri ve dijital seyahat platformlarıyla kurulan iş birliklerinin Türkiye’nin turizm gücünü desteklediğini belirten Balcı, özellikle spor ve outdoor turizmini stratejik bir tanıtım aracı olarak konumlandırdıklarını ifade etti.

Turizm harcamalarının yüzde 10’u ‘outdoor’a

Karadeniz Bölgesi’nin bu stratejiyle uluslararası alanda daha fazla öne çıktığını söyleyen Balcı, bölgenin son yıllarda önemli platformlarda önerilen destinasyonlar arasında yer aldığını hatırlattı. Doğu Karadeniz ve Kaçkar Dağları’nın trekking, yayla turizmi, rafting, trail running ve dağ bisikleti gibi çok çeşitli deneyimleri bir arada sunduğunu belirten Balcı, spor ve outdoor turizminin nitelikli büyüme açısından önemli bir alan olduğunu vurguladı. Balcı, dünya turizm harcamalarının yaklaşık yüzde 10’unu oluşturan spor ve outdoor turizminin, yalnızca etkinliklerle sınırlı kalmadığını; aynı zamanda yerel kültürleri ve toplulukları da kapsayan güçlü bir deneyim alanı sunduğunu sözlerine ekledi.