Kadınlar eko turizme ‘el koydu’ hedef, yeni elçiler yetiştirmek

Toplumsal Gelişim Vakfı (TOGEMDER), Turizm Bakanlığı, yedi ilin valiliği ve belediye başkanlıklarının iş birliği ile hayata geçirilen ‘Kadın Eliyle Eko Turizm’ çalışması kapsamında başarılı projeler değerlendirildi.

Eko turizm alanında değer yaratan başarılı kadınların mentorluğu ile eko turizm elçileri oluşturmayı hedefleyen proje kapsamında, Hatay Altınözü Hazek Kadın Kooperatifi’nden Medine Öncü, Ordu Camaş Kadın Kooperatifi’nden Şaziye Taşdemir, Muğla Sıralı Menteş Kadın Kooperatifi’nden Selma Erez derece alan projeler oldu.

Projeye Turizm Bakanlığı’nın yanı sıra, Diyarbakır, Erzurum, Hatay, İzmir, Muğla, Nevşehir, Ordu valilikleri ve belediyeleri de destek verdi. TOGEMDER İcra Kurulu Başkanı Belma Satır, “TOGEMDER toplumumuzda ailenin ve fertlerinin gelişimine katkı sağlamak, gençlere ve gençlerin eğitim projelerini hayata geçirmelerine destek olmak, okullar ve eğitim merkezleri kurmak gibi toplumda dezavantajlı durumda olan birey ve –veya aileleri desteklemek amacıyla kurulmuş bir sivil toplum örgütüdür.

TOGEMDER, bugüne kadar birçok projeyi uygulamaya geçirmiştir. Bu değerli projeleri hayata geçirirken en bü- yük güvencesini ve desteğini yardımseverlerden almış- tır” dedi.

Turizm elçileri oluşturuyoruz

Amaçlarının Türkiye’de eko turizm alanında kadın istihdamını arttıracak projelerin desteklenerek alternatif ve sürdürülebilir turizmin hayata geçmesine katkı sağlamak olduğunu kaydeden Satır, şunları söyledi: “TOGEMDER, Turizm Bakanlığı, yedi ilin valiliği ve belediye başkanlıklarının iş birliği ile hayata geçirilen ‘Kadın Eliyle Eko turizm’ projesi kapsamında eko turizm alanında değer yaratmış başarılı kadınların mentorluğu ile eko turizm elçileri oluşturmak hedeflenmektedir. Ülkemizde eko turizm alanında kadın istihdamını artıracak projelerin desteklenerek alternatif ve sürdürülebilir turizmin hayata geçmesini katkı sağlanacaktır.”

Dünya Turizm Örgütünün verilerine göre eko turizmin, turizm dallarının en hızlı büyüyeni olduğunu ifade eden Satır, “Ülkemiz 22.5 milyar dolar ile 12. sırada. Bu alanda yapılacak yeni projelerin hayata geçmesi ile eko turizm alanında ülkemizi daha da üst seviyelere taşımayı hedeflemekteyiz. Kadın Eliyle Eko Turizm Projesi ile eko turizmde yeni girişimler desteklenirken, kadınların liderliğinde sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlayacak” diye konuştu.

Projenin ilk ayağı tamam

Proje kapsamında kurulan danışma kurulunda; TOGEMDER İcra Kurulu Başkanı Av. Belma Satır, bir önceki dönem Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, AB Başkanlığı Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdürü Bülent Özcan, Tarım ve Orman Bakanlığı Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Volkan Güngören Şef Ebru Baybara Demir, İstanbul Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri İsmail Erkam Tüzgen, İstanbul Asia Divan Otelleri Yönetim Kurulu Başkanı Dilek Şahsuvaroğlu, KOSGEP Daire Başkanı Ali Urhanü, Dünya EKO AŞ CEO’su Burcu Kösem tarafından değerlendirilen projelerden ilk üçe giren ekiplere TOGEMDER ve KOSGEP tarafından ödülleri taktim edilerek projenin ilk ayağı tamamlanmış oldu.