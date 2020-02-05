Kapadokya'yı 2020'nin ilk ayında 159 bin turist ziyaret etti

05 Şubat 2020

Nevşehir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, peribacaları, sıcak hava balonları, yer altı şehirleri, kayadan oyma otel ve kiliseleriyle ünlü Kapadokya bölgesini ocak ayında 159 bin 245 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne bağlı müzeler arasında Göreme Açık Hava Müzesi, 59 bin 96 kişi ile en fazla ziyaretçi çeken yer oldu.

Zelve Örenyeri'ni 31 bin 857, Kaymaklı Yeraltı Şehri'ni 26 bin 385 yerli ve yabancı turist gezdi.

2019 yılında rekor kırmıştı

Kapadokya'daki müze ve ören yerlerini ziyaret eden turist sayısı, 2019'da tüm yılların üzerine çıkarak 3 milyon 834 bin 134 olarak gerçekleşmişti.

2019 yılında Kapadokya'daki turistik merkezleri gezen kişi sayısı, bölgede "altın yıl" olarak kabul edilen bir önceki yıla kıyasla yüzde 30, 2017'ye oranla yüzde 73, 2016'ya göre ise yüzde 157 artış gösterdi.

Geçen yıl ağustos ayında 566 bin kişiyi ağırlamıştı

Nevşehir Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre geçen yıl en çok turist, 566 bin 33 kişi ile ağustos ayında konuk edilirken, bölgede en çok ziyaretçi çeken turistik merkez, 1 milyon 417 bin 118 kişinin ziyaret ettiği Göreme Açık Hava Müzesi oldu.