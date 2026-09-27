Karadağ seyahatinde yeni dönem: Türklerden vize istenecek

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Türk vatandaşlarının vizesiz seyahat edebildiği Balkan ülkelerinden Karadağ’da yeni dönem başlıyor.

Karadağ hükümetinin 23 Temmuz 2026’da aldığı kararla, Avrupa Birliği’nin vize politikasına uyum kapsamında Türkiye’nin de aralarında bulunduğu beş ülkenin vatandaşlarına 1 Kasım’dan itibaren vize zorunluluğu getirilecek. Düzenleme Türkiye’nin yanı sıra Belarus, Çin, Rusya ve Suudi Arabistan vatandaşlarını kapsıyor.

Vizesiz seyahat 31 Ekim’de sona erecek

Mevcut düzenlemeye göre Türk vatandaşları Karadağ’a vizesiz giriş yaparak ülkede 30 güne kadar kalabiliyor. Bu uygulama 31 Ekim 2026’ya kadar devam edecek. 1 Kasım’dan itibaren ise bordo pasaport sahibi Türk vatandaşlarının Karadağ’a seyahatlerinde vize almaları gerekecek.

Karadağ hükümeti, söz konusu değişikliğin AB üyelik sürecinde vize politikasının Birlik müktesebatıyla uyumlu hale getirilmesi amacıyla yapıldığını açıkladı.

Vizesiz kalış süresi 90 günden 30 güne indirilmişti

Karadağ, Ekim 2025’te Türk vatandaşlarına yönelik vizesiz seyahat uygulamasını geçici olarak askıya almıştı. Uygulama 23 Aralık 2025’te yeniden başlatılırken, Türk vatandaşlarının ülkede vizesiz kalabileceği süre 90 günden 30 güne düşürülmüştü.

Yeni düzenlemeyle birlikte 30 günlük vize muafiyeti de 1 Kasım itibarıyla sona erecek.

Bazı vize sahipleri için istisna var

Karadağ’ın resmi bilgilendirmesine göre, geçerli Schengen, ABD, Birleşik Krallık veya İrlanda vizesine ya da bu ülkelerden alınmış geçerli oturma iznine sahip kişiler, şartları karşılamaları halinde Karadağ’da 30 güne kadar ayrıca Karadağ vizesi almadan kalabilecek.

Türk turistlerin gözde rotaları arasında

Adriyatik kıyısındaki Karadağ, özellikle Budva ve Kotor gibi turizm merkezleriyle Türk turistlerin son yıllarda yoğun ilgi gösterdiği Balkan destinasyonları arasında bulunuyor. Vize zorunluluğunun başlamasıyla birlikte Türk vatandaşlarının ülkeye seyahatlerinde 1 Kasım’dan itibaren yeni vize rejimi geçerli olacak.