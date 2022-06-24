Karadağ, turizmde atağa geçti

Karadağ’ın turizm potansiyelinin tanıtımı için beraberindeki heyetle İstanbul’a gelen Karadağ Turizmden Sorumlu Devlet Bakanı Damir Davidovic, DÜNYA Gazetesine verdiği röportajda 625 bin nüfuslu ülkesinin yaz aylarında nüfusunun iki katı turiste ev sahipliği yaptığını söyledi.

Turizmin ülkenin en önemli üçüncü sektörü olduğunu belirten Davidovic şöyle konuştu: “Turizmin GSYİH’daki ortalama payı yüzde 20’ye ulaşıyor. Yılda ortalama 1,8 milyon turist ağırlayıp 1 milyar Euro gelir elde ediyoruz. Limanlarımıza yılda ortalama 450 cruise gemisi yanaşıyor. 2019 yılında ülkemizi en çok ziyaret eden 10 ülke vatandaşları arasında bulunan Türk turistlerin sayısı 40 bine ulaşmıştı. Önümüzdeki yıllarda bu rakamı 70-100 bin bandına çıkarmayı hedefliyoruz.”

Ülkesinin ziyaretçilere sürekli doğa ve tarih içinde yürüyor hissi yaşattığını belirten Davidovic,”Tamamen ekolojik bir ülkeyiz. Karadağ’ı ‘Vahşi Güzellik’ sloganıyla tanıtıyoruz. Limanlar, plajlar, doğal güzellikler, tarihi mekanlarıyla öne çıkan kıyı şehirlerimiz Tivat, Cetinje, Kotor, Budva, Stari Bar, Ulcinj, milli Parklarımız, göllerimizin yanı sıra, çok zengin flora ve fauna çeşitliliğine sahibiz. 2000 metreden yüksek 15 dağ zirvesiyle de ziyaretçilerimize kayak turizmi alanında da seçenekler sunabiliyoruz.”

Karadağ Turizmden Sorumlu Devlet Bakanı Damir Davidovic, iki ülke arasında Osmanlı Dönemi’nden bu yana tarihsel açıdan güçlü bağlar bulunduğuna işaret ederek, “Karadağ ve Türkiye arasında turizm iş birliği her zaman çok güçlü olmuştu. Türkiye’den Karadağ’a ciddi sayıda turist geliyor ve turizm yatırımları gerçekleşti. Ülkemizde çeşitli boyutlarda 4 bine yakın Türk firması faaliyet gösteriyor. Ülkemizin turizmdeki potansiyelinin farkında olan bazı Türk markaları Karadağ’da otel açmayı planlıyor. Oteller, tur operatörleri olarak daha sıkı iş birliği ve daha yakın temasta çalışıyoruz. Karadağ’ın Türkiye’nin görünürlüğünü artırmayı amaçlıyoruz” dedi.

Pandemi ve savaş ortamından dolayı tüm ülkeler gibi zorlu bir dönemden geçtiklerini vurgulayan Davidovic sözlerini şöyle sürdürdü: “Dünyadaki tüm ekonomiler bu krizlerden olumsuz etkilendi. Gelirin daralmış olması işletmeciler üzerinde büyük bir baskı oluşturuyor. Fiyatlar sadece yüzde 10-15 bandında arttı. Ülkemizde artık fiyatlar sabitlendi ve daha fazla yükselmeyecek. Karadağ’daki turizm oyuncuları, altlarına girdikleri bu yükü turistten çıkarma niyetinde değiller.”

Kotor Körfezi’nde 5 kilometrelik alanda 3 milyar Euro tutarında Akdeniz kıyılarındaki en büyük yatırımın gerçekleştiğine dikkat çeken Davidovic “Bu projeler, aynı zamanda Avrupa’nın en büyük marinalarına ev sahipliği yapıyor. Ülkenin kuzeyinde de çok büyük yatırım yapılıyor. Otoyol ve 10-15 otel ile büyük bir kayak merkezi inşa ediliyor. Dünyanın dört bir yanından Karadağ’a yatırım yapıyor. Ülkemizi kolay ulaşılabilir hale getirmek için bayrak taşıyıcımız Air Montenegro Türkiye’ye haftanın her günü uçmaya başladı. THY’nin de İstanbul’dan Tivat’a seferlere başlaması sayesinde artık iki ülke arasında günde 3-4 kere uçmak mümkün”

RAKAMLARLA KARADAĞ TURİZMİ

Ülkede çoğunluğu 4 ve 5 yıldızlı olmak üzere toplam 387 otel bulunuyor. Bu tesislerin toplam yatak kapasiteleri 40 bine ulaşıyor. Bu yıl 2 milyonu aşkın turistin ağırlanması hedefleniyor. Yılda gerçekleşen 1 milyar Euro’luk turizm gelirinin yarısını Budva’da kazanılıyor. Turizmde önemli bir merkez olan Budva’da Mavi Bayraklı 20’yi aşkın ünlü kumsal ve plaj var. Ayrıca Budva’da 4,5 yıldızlı ve butik otel olmak üzere 140 tesisin yanı sıra, 3 bin odalı kiralık ev, daire ve villalar da bulunuyor. Karadağ hükümeti ülkenin turistik kıyılarındaki projelere yaklaşık 1,9 milyar avro yatırım yaptı. Bu yatırımların 1,1 milyar avrosu da Tivat belediyesindeki projelere harcandı.