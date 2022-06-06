Kastamonu’da turist sayısı ikiye katlanacak

Necla DALAN

Kastamonu, 3-5 Haziran tarihleri arasında Asya ve Avrupa’dan 27 cumhuriyet ve özerk bölgeden katılımın olduğu “Türk Dünyası Günleri” etkinliğine ev sahipliği yaptı. Etkinlik kapsamında Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu ile belediyenin projelerini ve hedeflerini konuştuk. 1000 yıllık Türk yurdu olarak adlandırdığı Kastamonu’nun gelişmesi ve daha fazla turist çekmesi için çalıştıklarını anlatan Vidinlioğlu, “Kastamonu, potansiyeli çok yüksek bir il. Denizden tarihe, gastronomiden inanç turizmine her kesime hitap ediyor. Kastamonu’yu tanıtmak için daha fazla etkinlik yapacağız. Pandemiden önce 700 binin üzerinde turist geliyordu. Yeni tanıtım projelerimizle bu sayıyı en az ikiye katlamayı hedefliyoruz” dedi.

Kastamonu’nun tarihi sokaklarını gün yüzüne çıkartmak ve turizm hareketliliğini artırmak adına Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile birlikte hayata geçirecekleri dev projenin çalışmalarını tamamladıklarını kaydeden Vidinlioğlu,“Kentsel dönüşüm çalışmaları için 8,11 hektarlık alan bakanlık tarafından uygun bulunmuş ve proje Bakanlığımız tarafından onaylandı. Kastamonu’nun tarihini canlandıracak dev proje için geri sayıma geçilmiştir. Kastamonu Belediyesi olarak dünden bugüne tarihi sokak ve caddelerimizde 209 adet yapının cephe iyileştirmesini tamamladık. Mülkiyeti belediyemize ait 24 adet tescilli yapının 11’inin restorasyon çalışmasını bitirdik. Altyapı yatırımlarımız kapsamında da 60 milyon TL’nin üzerinde bir çalışmayı başlattık ve büyük ölçüde tamamladık” diye konuştu.

Yöresel ürünlerin online satışı başladı

Türkiye’nin ilk Kadın Marangozhanesi’ni faaliyete geçirdiklerini, maliyetleri düşürmek, yapılan işin kalitesini artırmak ve daha hızlı manevra kabiliyeti yakalayabilmek adına Ahşap Restorasyon Birimi’ni kurduklarını da anlatan Rahmi Galip Vidinlioğlu, şöyle devam etti: “Kastamonu’da yiyecek-içecek, el sanatları, dokuma, ahşap ürünlerini kapsayan toplamda 27 adet coğrafi işaretli ürünümüz bulunmaktadır. Kadın kooperatiflerimiz aracılığıyla ev hanımlarımıza destek sağlamak ve el emeği göz nuru ürünlerinin online pazarda yer bulmasını sağlamak adına online satış sitesini kurduk. Üreten hanımlarımız ile alıcılar arasında bir köprü oluşturduk. Yöresel ürünlerimizin değeri ve ev hanımlarımızın kendi ekonomilerine katkı sağlamak adına çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Belediyemiz güvencesiyle ev hanımlarımızın ürünlerini kastamonudoğal.com adresi üzerinden temin etmek mümkün. Girişimci kadınlarımıza da destek olmaya devam ediyoruz. Mikro Finans Şubesi’ne sağladığımız destek ile ev hanımlarını üretim zincirinin parçası olmaya ve şehrimizin değerlerini korumaya devam ediyoruz. Bu doğrultuda doğrudan veya dolaylı toplam 600’ün üzerin de ev hanımına destek sağlıyoruz. Atalık tohumlarımıza da sahip çıkıyoruz. İki yıl içerisinde ürettiğimiz 100 bin fideyi vatandaşlarımıza ücretsiz olarak dağıttık. Bu yıl tam otomasyonlu seralarımızda yine 100 bin atalık tohumdan fidelerimizi ürettik. Domates, salatalık ve biber fidelerimizi ücretsiz olarak hemşehrilerimize dağıttık. Toplamda 3 yılda 200 bin atalık tohumdan ürettiğimiz fideleri vatandaşlarımıza dağıtmış olduk. Üretken belediyecilik anlayışıyla projemizi her yıl genişleteceğiz.”

Asya'dan Avrupa'ya uzanan coğrafyadaki Türkler "Türk Dünyası Günleri"nde buluştu

Kastamonu’da düzenlenen “Türk Dünyası Günleri” etkinliği Kafkasya, Avrupa ve Asya’dan gelen 27 Turani halkı buluşturdu. Etkinliğin açılışında 200 drone ile oluşturulan Türk bayrağı, Türkiye haritası ve Türk halk sembolleri büyük ilgi görürken Kastamonu Valiliği binasının ön cephesinde Türk tarihi mapping showları ile sergilendi. Etkinlik çerçevesinde atıksu arıtma tesisinden hobi bahçelerine, engelsiz yaşam merkezinden kapalı pazar yerine kadar birçok tesisin toplu açılış ve temel atma töreni de gerçekleştirildi. Türk Dünyası Günleri’nin açılışında konuşan Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, Türk dünyası ve kültürünün bugüne kadar bu kadar büyük bir etkinlikte bir araya gelmediğini belirterek “Kadim şehrimiz Kastamonu bugün tarihine geçecek bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Milli mücadelenin olmazsa olmaz şehri, istiklal madalyalı tek ilçeye sahip Kastamonu bu özellikleri ile böyle bir buluşmanın yapılabileceği en uygun platform olarak öne çıkıyor. Bu yıl 21 yıldır devam ettirdiğimiz deneyimi çok daha geniş kapsamıyla hayata geçirmek istedik. Bu etkinliği geleneksel hale getirmeyi ve her yıl daha da fazla katılım ile tekrarlamayı planlıyoruz” şeklinde konuştu.