Kemeraltı için UNESCO Dünya Mirası’nda kalıcı statü hedefleniyor

16 Haziran 2020

NİHAT DELİBAŞI-İZMİR

Turisti şehir içinde tutma konusunda sıkıntı yaşayan İzmir, Tarihi Kent Merkezi’nin UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne alınmasıyla bu konuda önemli bir adım attı. Dünyanın en büyük açık hava çarşılarından biri olan Kemeraltı’yı da kapsayan alanın, UNESCO’nun kalıcı listesine alınmasıyla kent turizmine doping olacağı belirtiliyor.

Ege Turizm Merkezleri-Çeşme Projesi kapsamında İzmir’e gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, nisan ayında UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi’ne kabul edilen “İzmir Tarihi Liman Kenti”nin merkezi olan Kemeraltı’nı ve tarihi bölgenin kalbinde yer alan Smyrna Agorası’na gezdi. Hedefin en kısa sürede kalıcı listeye dahil edilmek olduğunu açıklayan Ersoy, “Kemeraltı ve Agora Bölgesi, UNESCO Miras Geçici Listesi’nde. Yakın bir gelecekte Kemeraltı ve Agora’nın UNESCO Kalıcı Miras Listesi’ne girmesini el birliğiyle başaracağız” dedi.

“İzmir Büyükşehir Belediyesi de uğraşıyor, çabalarından dolayı onlara da teşekkür ediyoruz” diyen Ersoy, açıklamasını şöyle sürdürdü: “Uzun yıllar Kemeraltı’nın istenilen, özlenilen seviyeye gelmesi için kurulmuş olan gönüllülük esaslı Tarihi Kemeraltı İnşaat Yatırım Ticaret AŞ (TARKEM) var. Onu UNESCO Dünya Miras Listesi’nde Bakanlığın temsilcisi olarak da atadık. Bu bağlamda eksikleri tamamlayıp hızlı bir şekilde asıl listeye girmek için Kültür ve Turizm Bakanlığımız, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve TARKEM ile elbirliği yaparak Alan Yönetim Planı ve UNESCO Dünya Miras Listesi adaylık dosyasını hazırlayacağız. İnşallah hızlı bir şekilde eksikliklerini ve dosyasını tamamlayıp, yakın bir gelecekte Kemeraltı ve Agora'nın UNESCO Kalıcı Miras Listesi’ne girmesini birlikte başaracağız” dedi.

“24 saat yaşayan bir mekan olacak”

Konuyla ilgili açıklama yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise, daimi listeye girmek için önlerinde 3 yıl bulunduğunu belirtti. Soyer, “Bu süreyi çok iyi değerlendireceğiz. Kemeraltı’nı 24 saat yaşan bir mekan haline getirmeyi hedefliyoruz. Çarşıyı kültürel faaliyetlerle hareketlendireceğiz. Yürüyüş rotaları belirlenerek, Kemeraltı’nda rehberli turları başlatacağız. Dünyanın en eski ve en güzel alışveriş merkezi olarak Kemeraltı, İzmir’in turizm lokomotiflerinden biri olacak” diye konuştu.

Çarşı, ticaret merkezi olarak yaşıyor

UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne eklenen Tarihi Kemeraltı Çarşısı’nda, yaklaşık 2 binin üzerinde tescilli anıtsal ve sivil mimari örneği yapı bulunuyor. Sokak ve meydan dokusu, han, atölye, otel, hamam, cami, kilise, sinagog, okul, çeşme gibi ticari, sosyal, idari, sivil ve dini mimari yapılarıyla, farklı uygarlıkların birbirleriyle etkileşimi sonucu zengin ve çok renkli bir kültür mozaiğinin oluştuğu ve geliştiği Kemeraltı Çarşısı, günümüzde de ticaret merkezi olarak yaşamaya devam ediyor.