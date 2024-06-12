Kemer'de 5 mavi bayrak daha dalgalanmaya başladı

Kemer Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) tarafından G Marina Kemer'in ve Eliza Yatçılık'a ait 5 teknenin mavi bayrak ödülüne layık görülmesi dolayısıyla tören düzenlendi.

Marinadaki törende konuşan Kemer Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Derya Baytekin, mavi bayrak alan marina ve 5 tekne dolayısıyla yetkilileri tebrik etti. Eliza Yatçılık'ın mavi bayrak ödülünü 4 yıldır almaya hak kazandığını belirten Baytekin, "İnşallah bu mavi bayrak ödülleri daha fazla yaygınlaşır ve diğer tekneler de almaya hak kazanır. Mavi bayrak alan G Marina'yı da ayrıca tebrik ediyorum" diye konuştu.

TÜRÇEV Antalya İl Koordinatörü Mustafa Ergiydiren de istenilen kriterleri titizlikle yerine getirerek mavi bayrak almaya hak kazananları tebrik ettiğini söyledi. Konuşmaların ardından marina ve teknelere mavi bayrak asılarak belgeleri verildi.