Kıbrıs Elexus Hotel yeni düzeniyle kapılarını açtı

16 Temmuz 2020

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Covid-19 pandemisi sürecinde Akdeniz’in, belki de dünyanın en güvenilir tatil destinasyonlarından biri olarak dikkatleri üzerine çekiyor. Kıbrıs - Girne’de yer alan Elexus Hotel de yurt dışı havayolu seferlerinin başlamasıyla birlikte Temmuz ayı itibariyle yaz sezonunu açtı.

PCR testini bedelsiz uygulayacak

Sosyal mesafe kurallarına fiziki avantajlarından dolayı rahatlıkla uygulamaya geçiren Elexus Hotel; seyahat öncesinde yapılması zorunlu olan Koronavirüs teşhisinde kullanılan PCR testini bedelsiz bir şekilde anlaşmalı olduğu hastanelerde misafirlerine yapılmasını sağlıyor.

Normalleşme döneminin en güvenli tatil destinasyonu: Kuzey Kıbrıs

Pandemi sürecine ilişkin görüşlerini paylaşan Elexus Hotel Genel Müdürü İsmail Tirali şunları söyledi: “Kuzey Kıbrıs’ta erken alınan önlemler sayesinde salgının etkilerinin oldukça hafif bir şekilde yaşadık. Bu hızlı iyileşme trendinin süreceğine inanıyoruz. Elexus Hotel olarak, misafirlerimizin güvenli ve rahat tatil yapmaları için Dünya Sağlık Örgütü, KKTC Sağlık Bakanlığı ve T.C. Sağlık Bakanlığı’nın tavsiyeleri doğrultusunda hijyen ve sosyal izolasyon tedbirlerine harfiyen uyuyoruz. Turizm ve Çevre Bakanlığı’ndan ‘Güvende Kal’ sertifikası alarak güvenli tatil rotası olduğumuzu belgelemiş olduk. Elexus Hotel olarak misafir memnuniyeti odaklı hizmet anlayışımızın temelini, misafirlerimizin ve çalışanlarımızın sağlığını ve güvenliğini sıfır risk prensibiyle korumak oluşturuyor. Bu bağlamda Kıbrıs’ın büyüleci doğasında misafirlerimizin hayalini kurduğu tatili yaşaması için gereken tüm sağlık önlemlerini aldık ve “Hijyen ve Sağlık Manifesto”muzu da hazırladık. Otelimiz bünyesinde dezenfeksiyon ve sanitasyon ekibi kurarak hijyen ve sosyal izolasyonu üst seviyede tutmaya önem veriyoruz. Tüm alanlarda kullanıma sunduğumuz tek kullanımlık ürünler, el dezenfektanları, otel genelinde tüm kapalı ve açık alanlarda 7/24 dezenfeksiyon yapılması gibi tedbirlerin yanısıra de termal kameralar ile ateş ölçümleri, ULV ve Ozon cihazlarımızla yapılan temizlikler ile beraber standart önlemlerinde ötesine geçiriyoruz. 1,3 kilometre uzunluğundaki sahil şeridimiz, kendine ait özel koyda bulunan 2 farklı konsepteki plajımız ve üzerinde 22 adet pavilion’un bulunduğu 3250 metrekare büyüklüğündeki iskelemiz ayrıca 5 havuzu ve yaklaşık 7000 m2 büyüklüğünde ki güneşlenme platformlarımız misafirlerimizin arasında güvenli kabul edilen sosyal mesafeyi sağlama lüksünü bize sunuyor. Diğer yandan, pandemi öncesi dönemde de esnetilmesi asla söz konusu olmayan hijyen kurallarımızın üzerine gelen yeni güncellemeler mevcut. Kıbrıs’ın büyüleci doğasında muhteşem bir tatil deneyimi için gereken tüm sağlık önlemlerini aldık Aldığımız tüm bu tedbirleri ile, güvenli bir tatil için kapılarımızı misafirlerimize açtık’’dedi.

Covid-19 Rehberi hazırlandı, personel eğitildi



‘Covid-19 Misafir Hizmet ve Durum Kontrol Prosedürü’ hazırlayarak salgın sürecinde alınması gereken tedbirlerle ve yeni uygulamalarla ilgili olarak tüm çalışanlarına eğitim verdiklerini belirten Tirali, “Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığımız tarafından belirtilen tüm hijyenik önlemleri alarak her departmanımızda düzenli olarak güncellemelerimizi yaptık. İlk günkü titizliğimizle misafirlerimize en güvenli ortamı sağlamak için çalışıyoruz” diyerek otel genelinde Covid-19 tedbirlerine verdikleri önemin altını çizdi.

“Covid-19 sonrası süreçte insanların güvendikleri, hijyeninden emin oldukları tesislerde konaklamayı tercih edeceklerine vurgu yapan İsmail Tirali, sözlerine şöyle devam etti: “Bakanlığımız ve sağlık otoriteleri tarafından yapılan açıklamaları yakından takip etmeyi sürdürüyoruz; ekip arkadaşlarımız, misafirlerimize sağlıklı ve güvenli bir tatil deneyimi yaşatmak için büyük bir özveriyle çalışıyor.”