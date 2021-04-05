Kıbrıs, Yunanistan ve Türkiye’nin turizmde ilk tercihler arasında olacağı öngörülüyor

Avrupa'nın en büyük turizm şirketi TUI, pandemiden büyük yara alan turizm sektörünün yaz aylarında canlanmasının beklendiğini, Kıbrıs, Yunanistan ve Türkiye’nin ilk sıralarda tercih edilecek destinasyonlar olmasının öngörüldüğünü duyurdu.

Şirketin İngiltere ve İrlanda Genel Müdürü Andrew Flintham, BBC’ye verdiği demeçte yurtdışına seyahatler başladığında en olası destinasyonların neresi olacağı sorusuna “Kıbrıs piyasaya çıktı ve oldukça pozitif, Yunanistan ve Türkiye de öyle. Ayrıca İspanya var” yanıtını verdi. Avrupa ülkelerine yaz sezonundan önce vakaları tekrar kontrol altına almaları için vakit olduğunu söyleyen Flintham, İngiltere’nin mayıs ayından itibaren devreye girecek “yeşil seyahat listesinde Karayiplerin de olabileceğini söyledi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson da bugün ülkenin seyahatlere ilişkin yeni trafik ışığı sistemini açıklayacak. 12 Nisan’dan itibaren zaruri olmayan mağazaların ve restoranların açılacağı İngiltere’de tatilciler hükümetin seyahat planlarını yakından takip ediyor. İngiltere’nin yeşil seyahat listesinde Maldivler, Cebelitarık, Malta ve İsrail'in de yer alacağı belirtiliyor. Gelişmiş aşılama programlarına sahip olan Bermuda, Cayman Adaları, Anguilla, Antigua ve Barbuda ve Barbados gibi Karayip adaları da yeniden açılacak ilk adalar arasında gösteriliyor.

Ülkenin genç nüfusuna ise yaz tatili yapabilmeleri için tek dozluk Johnson & Johnson aşısının sunulması bekleniyor. İngiliz basınında “İbiza partileri için tek dozluk aşı” ifadeleriyle yer alan aşıdan 30 milyon doz sipariş verilmiş ve en geç temmuz ayına kadar 18-30 yaş arası nüfusa sunulması öngörülüyor.

Almanya’dan devlet yardımına Komisyon onayı

AB Komisyonu, bu yılın başında pandemiden dolayı büyük zarara uğrayan Almanya'da turizm devi TUI'ye yapılması planlanan 1 milyar 250 milyon Euro dolayındaki devlet yardımına da onay verdi. Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) verilerine göre turizm sektörü pandemi nedeniyle 2020 yılında 1,3 trilyon dolar kaybetmişti. Aşılamayla birlikte bu zararın 2021 yazında daha az olması öngörülüyor ancak pandemi öncesi seviyelerin yakalanması bu yıl için de mümkün olmayacak.