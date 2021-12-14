Kış otelleri sezona hızlı girdi yüzde 100 doluluk hedefleniyor

Selenay YAĞCI / Zehra ORUÇ

Pandemi Türkiye’nin kış turizmine yaradı. Kış otelleri aralık ortasında sezonu açmaya hazırlanıyor. Türkiye’nin önde gelen kayak destinasyonlarındaki otellerin yarısı bu yıl erken rezervasyonla doldu. İsviçre, Fransa, İtalya gibi ülkelerde kayak tatili COVID-19 pandemisi sebebiyle zorlaşınca, Rusya ve Ukrayna’daki tur operatörleri rotayı bu yıl da Türkiye’ye kırdı. Bu yıl uçuşlar açılsa da kurdaki artış sebebiyle yurtdışına gidemeyen yerli turistin de Türkiye’deki kayak destinasyonlarını tercih edeceğini belirten sektör temsilcileri, dolulukların yüzde 100’e ulaşmasını bekliyor. Özellikle yılbaşı rezervasyonlarında yoğunluk yaşanıyor.

‘İyi bir sezon bizi bekliyor’

Kayak ve kış tatili için iyi bir sezon olacağını söyleyen Tatil Sepeti Genel Müdürü Koray Küçükyılmaz, “Şu anda iyi bir talep alıyoruz. Kış tatili satışları, biraz son dakikaya yakın yoğunlaşıyor. O yüzden, önümüzdeki günlerde talebin daha da artmasını bekliyoruz. Termal oteller, kayak otelleri ve doğa otelleri, kış turizmi açısından iyi bir başlangıç yapmış durumda. İklim koşulları ve kar miktarı da beklenilen seviyelerde olduğu sürece, iyi bir kış sezonu bizi bekliyor gibi görünüyor” diye konuştu. Setur Yurtiçi Operasyon Müdürü Serhat Günay ise “Kar yağışlarının başlamasıyla birlikte talep yoğunlaşıyor. Pandemi nedeniyle yaşanan seyahat kısıtlamaları Türkiye’deki kayak merkezlerindeki yoğunluğu artıracak. Ailelerin yıllık seyahat bütçesinin bir kısmını kayak, bir kısmını deniz ve güneş için ayırdığını gözlemliyoruz. Bununla birlikte mevcut kapasite sınırlı olduğu için yılbaşından sonra taleplerin artacağını ve kısa zamanda kayak merkezlerinin dolacağını öngörüyoruz. Sonbaharın gelmesiyle birlikte oldukça indirimli ve avantajlı fiyatlarla erken rezervasyon kampanyalarımızı başlattık. Olumlu yönde hareketlilik var. Kayak turizminin son dakika satışları ile hızlanacağını öngörüyoruz” dedi.

‘Yüzde 85 doluluğa ulaşırız’

Palandöken’de kar yağışıyla birlikte sezonun açıldığını belirten Dedeman Palandöken Hotel Genel Müdürü Veli Tuzak, bu yıl erken rezervasyonlarla yüzde 40 doluluğa eylül ayında ulaştıklarını kaydetti. Palandöken’de yerli ağırlığın yanında yabancı turistlerin de özellikle pandemiyle birlikte ilgisinin yoğunlaştığını söyleyen Tuzak, “Rusya, İran, Ukrayna’dan rezervasyon alıyoruz. Geçen yıl da yoğun geçti. Yurt dışına gidemeyen yerli turisti de yabancı turisti de ağırladık. Bu yıl da güzel bir sezon bekliyoruz. Bu sezon yüzde 85 doluluklara ulaşırız” diye konuştu. Tuzak, Türkiye’nin son 3-4 yıldır popüler olan kayak destinasyonlarının yıldızının parladığını da ekledi.

Kartepe Kayak Merkezi Genel Koordinatörü Korhan Oymak, Kartepe’de bulunan 1200 yataklı otelde yılbaşı tatiline yönelik rezervasyonlarda doluluk oranının yüzde 70’i geçtiğini belirtti.

İyi kar olursa Uludağ yüzde 100’ü bulur

Beyaz Cennet Uludağ’da sezon 17 Aralık’ta başlıyor. 18 Aralık itibari ile bölgede kar yağışının beklenmesi ile sezona heyecanlı bir giriş yapacaklarını söyleyen sektör temsilcileri, yılbaşı hazırlıklarına start verdiklerini ve rezervasyon alımına başladıklarını duyurdu. Bölgede yoğun kar yağışının olması halinde sezonun yüzde 100 dolulukla geçmesi bekleniyor. Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Eker, “Kış turizmine Uludağ bazında baktığımızda yılbaşına ve özellikle sömestr dönemine yoğun bir talep var. Ayrıca yurt dışından birçok ülkeden de bu yıl Uludağ’a rezervasyonlar gelmeye başladı. Hafta içi ve özel dönemler dışındaki tarihlere de rezervasyonlar gelirse iyi bir kış sezonu geçeceğini düşünüyoruz. Tabii en büyük etkenlerden bir tanesi karın yağması. İyi bir kar iyi bir sezonu getirecek” değerlendirmesinde bulundu.

“Polonya ve Ortadoğu'dan da turist bekliyoruz”

TÜRSAB Güney Marmara Bölge Temsil Kurulu Başkanı Murat Saracoğlu ise otellerin hemen hemen hepsinin yılbaşı programı yapmaya başladığını bildirdi. Yılbaşı programı ve kış tatili için taleplerin yoğun olduğunu söyleyen Murat Saracoğlu, “Pandemide toparlanmanın başlaması ve insanların kış tatilini özlemelerinden dolayı 2022’nin 2021’den çok daha iyi bir sezon olacağı beklentisi var. Yabancı turistin kapanma olasılığından dolayı tereddüt edebilme durumu mevcut ancak kapanma olmazsa bu yıl geçtiğimiz seneye göre bölgeye talebin artması bekleniyor. TÜRSAB olarak Rusya ve Ukrayna televizyonlarında Uludağ reklamları yapıyoruz. Aynı zamanda her iki ülke medyasında Uludağ haberleri yaptırıyoruz. Yurtdışı pazarı olarak Polonya ile de kış turizmiyle ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Ruslar ve Ukraynalılar haricinde az da olsa Polonya ve Arap ülkelerinden de yabancı misafirlerimizi Uludağ’da görebileceğiz” diye konuştu.

Kartalkaya 250 bin kişi bekliyor

Türkiye’nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya’da, kayak sezonunun 17 Aralık’ta başlaması planlanıyor. Bu sezonun geçen seneye göre daha iyi geçeceğini dile getiren Batı Karadeniz Otelciler Derneği Başkanı Halit Ergül, tatilcilere erken rezervasyon yaptırmaları çağrısında bulundu. Ergül, “Yer bulamama söz konusu olur. Bu yıl rezervasyonlarımıza geçen yıllara göre daha yoğun ilgi var. Sezonda yüzde 100 doluluk oranına ulaşacağımızı düşünüyorum. Kartalkaya’da 5 otel ve 2 bin yatak var. 50 kilometre pistimiz var. Tüm hazırlıklarımızı yaptık, ayın 17’sine hazırız. Geçen yıl karın geç yağmasından dolayı 15 Ocak’ta sezonu başlatmıştık. Bu yıl misafirlerimiz pandemiden dolayı evlerinde bayağı sıkıldılar. O nedenle daha yoğun geçeceğini bekliyoruz. En az 250 bin kişinin Kartalkaya’yı ziyaret edeceğini düşünüyoruz. Her yıl nisan ayına kadar sezonu açık tutuyoruz. Bu sene de öyle olur” diye konuştu.