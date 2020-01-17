Kış turizmine Ortadoğu ilgisi artıyor

17 Ocak 2020

Fikri CİNOKUR/Zehra ORUÇ/Hilal SÖNMEZ/Osman ŞİŞKO/Sabiha TOPRAK

Turizm sektörü, yaz sezonundaki yüksek performansını kış döneminde de göstermeye başladı. Daha önceki dönemlerde görülen kar sorununun bu yıl yaşanmamasının yanı sıra yağışların erken başlaması, iyi sezonun sinyalleri oldu. Kış turizminde yerli turist ağırlığı sürerken, yurtdışından gelen turistte Rus ağırlığı devam ediyor. Son dönemde özellikle İstanbul, Trabzon ve Bursa’da Ortadoğu ülkelerinden gelen turistteki artış, Antalya için Isparta’yı kullanan İranlı turistteki yükseliş, kış turizm bölgelerinde de kendini gösteriyor. Erciyes, Kartepe, Palandöken, Davrez gibi kış turizmi bölgelerine Ortadoğu, Körfez ülkelerinden ve İran’dan gelen turist sayısındaki yükselişe dikkat çekiliyor.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, 2020 kış turizmi ile ilgili, özellikle kayak merkezlerinde doluluk oranlarının yüzde 80’e ulaştığını belirterek, kışın kayak ve özellikle termal bölgelerin öne çıktığını ifade etti.

DÜNYA bölge temsilcileriyle yaptığımız araştırmayla, kış turizmini mercek altına aldık.

Kapadokya’da yüzde 15-20 artış bekleniyor

Kayseri, yakın zamanda hizmete açılan Erciyes Kayak Merkezi ile kış turizminin önemli merkezlerinden biri haline geldi. Kar garantili kayak merkezleri arasında yer alan Erciyes’in, sadece kış aylarında değil dört mevsim turist çekmesi için projeler geliştiriliyor. En büyük kozu, kış turizminin merkezi olarak Kapadokya’ya da 1 saatlik mesafede bulunması.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Erciyes Kış Turizmi Master Planı çerçevesinde başlattığı yatırım çalışmalarının meyvelerini her geçen yıl daha fazla turist çekerek topluyor. Bugüne kadar 5’i dünya, 6’sı Avrupa olmak üzere toplam sekiz uluslararası organizasyona ev sahipliği yapan Erciyes Kayak Merkezi’ne yaklaşık 200 milyon euro harcandı. Rakamın, yaz turizmi yatırımları ve özel sektörün katkılarıyla 450 milyon euroya ulaşması bekleniyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve dağ yönetimi, Erciyes’i sadece kış aylarında değil dört mevsim turizm merkezi haline getirmeye yönelik çalışmalar yapıyor.

Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, 2019’da yaklaşık 20 bin yabancıyı Erciyes’in pistlerinde misafir ettiklerini, bu yıl ise bu sayının 50 bine ulaşacağını öngörüyor. Geçen yıl dağda toplam 2 milyonun üzerinde misafir ağırladıklarını kaydeden Cıngı, “Kayakçı sayısında yüzde 50’lik bir artış oldu. Bu yılda aynı olacaktır. Sezonda oteller yüzde 100’e yakın doluyor” dedi. Artan taleple kente yeni otel yatırımlarının da gündemde olduğunu söyleyen Cıngı, “Otel yatırım grupları Erciyes’e ilgiyi artırdılar” diye konuştu.

Kartepe, 1 milyon turist ağırlayacak

Kocaeli’nin Kartepe ilçesi, İstanbul’a en yakın kış turizmi merkezi olmanın avantajını kullanıyor. Aralık sonunda sezonu açan Kartepe’ye, bu yıl 1 milyona yakın yerli ve yabancı turistin gelmesi bekleniyor. Pazar payını İstanbul ve Ortadoğu’da çeşitlendirerek artırmayı hedefleyen Kartepe, hafta içi doluluk oranını yüzde 80’lere çıkarmayı hedefliyor.

Kartepe, dört mekanik kayak tesisi, 42 kilometrelik pist alanı ve 14 pistiyle, kayağın yeni cazibe merkezi olmaya aday. Kocaeli’nin kış turizminin merkezi olmasını sağlayan Kartepe, geçtiğimiz yıl yaklaşık 750 bin turisti ağırlayarak, snowboard, kar motosikleti, doğa yürüyüşü, dağcılık, paintball, basketbol, hiking, bisiklet ve ATV gibi eğlenceli aktivitelere de ev sahipliği yaptı. Geçen yıl kış sezonunda otellerin özellikle hafta sonları yüzde 100’ü bulan doluluk oranlarının bu yıl da yakalaması öngörülüyor. Genellikle Ortadoğu’dan gelen 200 bin günübirlikçi turisti ağırlayan Kartepe’ye, İskandinav ülkeleri ve İngiltere başta olmak üzere Avrupa ülkelerinden gelen turistler sayısının da artması bekleniyor.

Uludağ’da şenlik var

Bu sezon Uludağ’da Rus turist yoğunluğuna dikkat çekiliyor. Sezona yüzde 100 dolulukla başlayan Bursa’da kış sezonunda da yüzde 100 doluluk hedefleniyor. Ocak ayı başında kar kalınlığının 100 metreyi aşması ve yer yer 200 metreyi bulması, bu hedefin yakalanacağını gösteriyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl dördüncüsü planlanan Uludağ Kış Şenliği, 8-9 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Belediye Başkanı Alinur Aktaş, karton kızak tasarım yarışması, kızak etkinlikleri ve eskimo evi yapımı gibi etkinliklerin yapılacağı şenliğin geçen yıl binlerce vatandaşı zirvede buluşturduğunu belirtti. Aktaş, “Türkiye’nin en büyük kış ve doğa sporları merkezi olan Uludağ, bu yıl etkinliğimizin dördüncüsüne ev sahipliği yapacak. Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği’nin katkılarıyla düzenlediğimiz organizasyona 7’den 70’e herkes davetlidir” dedi.

Batı Akdeniz de kar sezonuna hazır

Yaz ve kitle turizmiyle öne çıkan başta Antalya başta olmak üzere Batı Akdeniz Bölgesi’nde kış turizmi de özellikle de kayak merkezleri yoğun ilgi görmeye başladı. Antalya Saklıkent, Burdur Salda ve Isparta Davraz Kayak merkezlerinde kış turizm sezonu başladı. Karne tatilinde ise kayak merkezlerindeki tesislerde doluluk oranı yüzde 100’e yaklaşmış durumda. Saklıkent kayak merkezinde 3 yıl önce kış sezonunda 35 bin olan ziyaretçi sayısının 300 bine çıktığı ve önümüzdeki yıllarda da 1 milyon ziyaretçi hedeflendiği belirtildi. Kamuoyunda Maldivler’e benzetilen Salda Gölü bölgesi aynı zamanda kış sezonunda kayak merkezi olarak da hizmet veriyor. Salda Kayak Merkezi de son dönemlerde Salda Gölü gibi tanınmaya başladı. Isparta merkeze 25 kilometre mesafedeki Davraz Kayak merkezi de kış tatilinde tercih edilen yerlerden biri.

Palandöken 'iklim'den etkilendi

Bu yıl ağırladığı turist sayısını yüzde 1520 artırmayı isteyen Doğu Karadeniz’de kış turizminin de artırılması için Çakırgöl Kayak Merkezi, Uzungöl Kayak Merkezi gibi projelerin hayata geçirilmeye çalışılıyor. Artvin’de 1800 metre rakımdaki Atabarı Kayak Merkezi ve Gümüşhane’deki Zigana Kayak Merkezi daha çok günübirlik turistleri ağırlıyor. Ülkemizin bilinen kış turizmi merkezlerinden biri de Erzurum. Erzurum’da yaşanan havalimanı pist sorunu nedeniyle 2020 yılı rakamlarının geçen yılların altında olacağı öngörülüyor. Palandöken Kayak Merkezi bu sezon çoğunlukla Rusya’dan misafir ağırlasa da Fransa’dan da gelen misafirler oldu. İran ve Arap ülkelerinden de ziyaretçiler var. Yaşanan iklim değişikliği nedeniyle eskiden olduğu gibi yoğun bir kar yağışı almayan Erzurum Palandöken, son 7-8 yıldır suni kar ile sezon açıyor.