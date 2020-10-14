Kısık Kanyonu, asma köprülü yol ile turizme kazandırılacak

14 Ekim 2020

DENİZLİ-DÜNYA

Denizli’nin Çal ilçesinde doğaseverler ile fotoğraf tutkunlarının yoğun ilgi gösterdiği Kısık Kanyonu’nun turizme açılması için yapımına başlanan asma köprülü yürüyüş yolunda 750 metre geçildi. Yaklaşık 3 bin metre uzunluğundaki yürüyüş yolunu önümüzdeki yıl bitirmeyi hedeflediklerini söyleyen Çal Belediye Başkanı Fethi Akcan, “Çalışma bittiğinde kanyon turizmde çekim merkezlerinden biri olacak” dedi. Bizans ve Roma dönemlerine ait anıt mezarların bulunduğu, manzarasıyla dikkat çeken ve zengin yaban hayatına sahip olan Kısık Kanyonu’nun genişliği 80, derinliği ise 120 metreye ulaşıyor. Bölgeyi turizme açmak için kanyon projesine başladıklarını söyleyen Akcan, “Bir yandan korona ile mücadele verip, rutin belediyecilik hizmetlerini yürütürken bir yandan da çok önemli bulduğumuz Kısık Kanyonu Projesi’ni tamamlamaya çalışıyoruz" dedi. Akcan, Kültür ve Turizm ile Çevre ve Şehircilik bakanlıklarıdan proje için destek istediklerini ifade etti.