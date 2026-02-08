Konaklama gelirlerinde tarihi zirve: 5 yılda 27,9 milyar dolar

Türkiye İstatistik Kurumu'nca (TÜİK) hazırlanan turizm istatistiklerinden yaptığı derlemeye göre ülkenin turizm geliri 2025'te bir önceki yıla göre yüzde 6,8 artarak 65,2 milyar dolar oldu.

Turizm gelirinde geçen yıl Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından 2026 yılı için hedef ise 68 milyar dolar açıklandı.

Gelirlerin alt sektörlere dağılımı incelendiğinde ise turistlerin Türkiye'de yaptığı harcamaların 6 milyar 983 milyon 832 bin dolarının konaklama harcaması olduğu görüldü. Bu değer, verilerin derlendiği 2003'ten bu yana en yüksek konaklama geliri olarak kayıtlara geçti.

Son 5 yılda konaklama sektörünün elde ettiği gelir ise 27 milyar 920 milyon 153 bin doları buldu.

Kovid-19 salgınının yaşandığı 2021'de 3,3 milyar dolar olarak kayıtlara geçen konaklama gelirleri ilerleyen yıllarda hızla artarak 2023'te 6 milyar doları aşmıştı.

"Kapadokya gibi destinasyonlarda yüksek sezonlarda gelir artışı dikkati çekti"

Turizm Otel Yöneticileri Derneği (TUROYD) İç Anadolu Bölge Yürütme Kurulu Başkanı Gökhan Esengil, konaklama sektöründeki büyümenin sektör adına güçlü ve umut verici bir görünüm sunduğunu ancak rakamları değerlendirirken yalnızca büyüklüğe değil, bu büyümenin niteliğine de bakmak gerektiğini söyledi.

Konaklama gelirlerindeki artışın sektörün dirençli yapısını ortaya koyduğunu belirten Esengil, İç Anadolu Bölgesi özelinde daha dengeli ama sınırlı bir tablo görüldüğünü ifade etti.

Esengil, Ankara başta olmak üzere şehir otellerinde dolulukların yıl geneline yayılan bir istikrar sergilediğine dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Ankara'da kamu, iş ve toplantı turizmi bu istikrarın temel dayanağı oldu. Kapadokya gibi destinasyonlarda ise yüksek sezonlarda gelir artışı dikkati çekti ancak sezon dışı dönemlerde talep dalgalanmaları devam etti. Bu tablo bize şunu söylüyor, İç Anadolu güçlü bir potansiyele sahip ancak henüz hızlı bir sıçrama döneminde değil. Daha çok kontrollü ve temkinli bir büyüme sürecinden geçiyor. Ülke genelinde 2026'ya dair beklentiler de bu nedenle ihtiyatlı olmak zorunda. Gelir elde etmek mümkün ancak bu geliri sürdürülebilir biçimde yönetmek zorlaştı. 2026'da başarılı olacak işletmeler, pazarını doğru okuyan, kaynaklarını verimli kullanan ve gerçekçi hedeflerle hareket edenler olacak."

"Erken rezervasyonlar sektör açısından kritik"

Anadolu Ankara Turizm İşletmecileri Derneği (ATİD) Yönetim Kurulu Başkanı Birol Akman da turizm gelirleri içinde konaklamanın önemli bir pay aldığını dile getirdi.

68 milyar dolarlık 2026 turizm geliri hedefi için konaklamanın da güçlü performans göstermesi gerektiğini vurgulayan Akman, şunları kaydetti:

"Erken rezervasyonlar 2026 için sektör açısından kritik görülüyor. Bu yıl turizm paydaşlarına yönelik çağrılarda, erken rezervasyon döneminin zamanından önce kapatılmaması gerekiyor. Ayrıca uluslararası pazarlar, özellikle Almanya gibi Avrupa ülkeleri 2026 tatil planlamalarında hala güçlü talep gösteriyor."

Son 5 yılda Türkiye'nin turizm gelirleri içindeki konaklama harcamalarına ilişkin veriler şöyle: