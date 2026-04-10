Konaklama tesislerinde şubat verileri açıklandı: 10 milyon geceleme aşıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre, 2026 yılı şubat ayında işletme ve basit belgeli konaklama tesislerine toplam 4 milyon 975 bin 509 ziyaretçi geldi.

Bu sayının 1 milyon 706 bin 231’ini yabancı, 3 milyon 269 bin 278’ini ise yerli ziyaretçiler oluşturdu. Aynı dönemde toplam geceleme sayısı 10 milyon 75 bin 271 olarak gerçekleşti.

Gecelemelerin 4 milyon 179 bin 952’si yabancı, 5 milyon 895 bin 319’u ise yerli ziyaretçilerden kaynaklandı.

Ortalama kalış süresi 2,02 gün oldu

Şubat ayında ortalama kalış süresi yabancı ziyaretçilerde 2,45 gün, yerli ziyaretçilerde 1,80 gün olarak ölçüldü.

Genel toplamda ise ortalama kalış süresi 2,02 gün seviyesinde gerçekleşti. Veriler, yabancı ziyaretçilerin konaklama süresinin yerli ziyaretçilere göre daha uzun kaldığını ortaya koydu.

Doluluk oranı yüzde 26,01 seviyesinde kaldı

Şubat ayı verilerine göre, konaklama tesislerinde doluluk oranı yabancı ziyaretçilerde yüzde 10,79, yerli ziyaretçilerde yüzde 15,22 oldu.

Toplam doluluk oranı ise aynı dönemde yüzde 26,01 olarak kaydedildi.

İlk iki ayda 22,4 milyon geceleme

Ocak-şubat döneminin tamamında ise konaklama tesislerine toplam 10 milyon 929 bin 754 ziyaretçi geldi.

Bu dönemde ziyaretçilerin 3 milyon 699 bin 823’ü yabancı, 7 milyon 229 bin 931’i yerli oldu. Toplam geceleme sayısı ise 22 milyon 472 bin 466 olarak açıklandı.

İki aylık dönemde gecelemelerin 9 milyon 123 bin 458’i yabancı, 13 milyon 349 bin 8’i ise yerli ziyaretçilerden oluştu.

İki aylık doluluk oranı yüzde 28,64

Ocak-şubat döneminde ortalama kalış süresi yabancı ziyaretçilerde 2,47 gün, yerli ziyaretçilerde 1,85 gün olarak gerçekleşti.

Genel toplamda ortalama kalış süresi 2,06 gün olurken, aynı dönemde doluluk oranı yabancılarda yüzde 11,63, yerlilerde yüzde 17,01 olarak ölçüldü. Toplam doluluk oranı ise yüzde 28,64 seviyesinde kaydedildi.