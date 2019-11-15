“Konaklama vergisi belediyelere verilsin”
Belediyelerin mal ve hizmet ile çeşitli ürün alımlarında Antalyalı firmaları tercih etmesi gerektiğini belirten Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, konaklama vergisinin de belediyelere verilmesini istedi.
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