26 Aralık 2019

Kongre turisti 2500 Euro harcayabiliyor

Turizmde 2019 yılında tüm zamanların rekorunu kıran Antalya, 2020 yılında 13'ü uluslararası olmak üzere 105 kongreye ev sahipliği yapacak.

Antalya Kongre Bürosu Başkan Yardımcısı ve Antalya Tanıtım Vakfı Başkanı Yeliz Gül Ege, 2023 Türkiye Turizm Stratejsi’nde yer alan kongre turizmi eylem planını değerlendirdi. Kongre turizminin, Antalya ekonomisini canlandıracağını belirten Ege, kongrelere katılmak üzere gelen turistlerin kentte ortalama 3-4 gün kaldığını ve günlük 600 ile 2 bin 500 Euro arasında harcama yaptığına dikkat çekti.

Kongrelerin ve iş toplantılarının gün sayısı arttıkça kentteki otellerin, restoranların, kültür sanat mekanları ve müzelerin de kongreler için gelen turistlere ev sahipliği yaparak, kent ekonomisinin canlanmasına katkı sağladığını anlatan Yeliz Gül Ege, ''Antalya Kongre Bürosu olarak, kongre turizmi için atılacak tüm adımlarda desteğe hazırız” dedi.

2020’de 105 kongre düzenlenecek

Antalya Kongre Bürosu'nun, en çok kişi başı gelir getiren kongre turizmi ile ilgili 2020 yılı raporunu hazırladığını vurgulayan Ege, şunları kaydetti.

''2020 yılında Antalya’da 13'ü uluslararası olmak üzere 105 kongre düzenlenecek. Kongreler konusunda alınacak çok yol var. Çünkü Uluslararası kongreler 2 ile 4 yıl önce planlanmaya başlanıyor. Bu nedenle bugün attığımız adımların sonuçlarını 2023’te görebiliriz. Her fırsatta Antalya’nın toplantı ve kongre turizminde sahip olduğu 220 bin koltuk kapasitesini ve kentimize birçok destinasyondan direkt uçuş şansını aktarıyoruz.''

Antalya daha önce de G-20, NATO gibi birçok önemli etkinliğe ev sahipliği yaptığını anımsatan Ege, şöyle devam etti.

''Bu yıl da siyaset dünyasının liderlerini ağırlayacağı Diplomasi Forumu’nda bir kez daha Antalya kendini kanıtlayacak. Kasım ayında katıldığımız dünyanın en önemli kongre fuarlarından IBTM World’de Avrupalı ziyaretçilerimizin yeniden Antalya destinasyonuna ilgisinin artmaya başladığını gördük. Fakat kongreler konusunda, eski rakamlara dönüş açısından henüz alınacak çok yol var. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda kongre turizmi alanında çalışan yetkililerin, hızlı bir şekilde kongre sektörüyle ilgili çalışmaya başlaması ve kongre bürolarıyla bir araya gelip kongre turizmi için harekete geçmesi gerekiyor.''

Kongre turizminin kente katkısı

Kitle turizmine göre kongre turistinin 3-4 kat daha fazla harcama yaptığını belirten Yeliz Gül Ege, sözlerini şöyle sürdürdü.

''Fuar ve kongre etkinliklerinin, döviz kazandırıcı turizm ve hizmetler başlığıyla sürdürülebilmesi açısından Stratejik Sektör olarak değerlendirilmesi bizi memnun etti. Kongre turistleri geldikleri kentte ortalama 3-4 gün kalıp günlük 600 ile 2 bin 500 Euro arasında harcama yapıyor. Antalya Kongre Bürosu olarak, kongre turizmi için atılacak tüm adımlarda desteğe hazırız.''.

Antalya Kongre Bürosu Müdürü A. Sinan İnan da 19-21 Kasım’da Barcelona’da gerçekleşen IBTM World fuarı hakkında bilgi verdi. İnan, ''Kongre ve toplantı organizatörleri tekrar Türkiye’ye dönmek istediklerini belirtseler de bu biraz zaman alacak. Planlamaların 3-4 yıl önceden başladığı düşünüldüğünde bunun da normal. Çalışmalarımıza hep birlikte hız vermemiz gerekecek'' dedi.

