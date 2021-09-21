Kruvaziyer turizmi küllerinden doğuyor

Selenay YAĞCI

Türk limanları 2022’de 600’ü aşkın gemi bekliyor Kruvaziyer turizmde Türkiye hareketli programlar yeniden duyurulmaya başladı. Pandemi öncesinde sıkıntıda olan sektör, aşınının yaygınlaşmasıyla yeniden umutlandı. 2022’de hızlanacak seferlerle sektör temsilcileri, gelecek yıl için şimdiden 600’den fazla geminin Türk limanlarına yanaşmasını bekliyor. Böylelikle kruvaziyer turizminde gelecek yıl rekor kırılacağı tahmin ediliyor.

İlk 8 ayda Türkiye limanlarına 21 cruise gemisi yanaştı

Türkiye için kruvaziyer turizminin en iyi yıllarından biri; bin 615 gemi, 2 milyon 190 bin yolcu ile 2011’di. Sonraki yıllarda sektör ortalama bin 500 gemi, 2 milyona yakın yolcu sayısını korudu. 2016 yılında ise ziyaretler 578 gemi, 626 bin 840 yolcu olarak gerçekleşti. Bunda Karaköy Limanı’nın kapanmasıyla İstanbul’un artık cruise gemilerini ağırlayamaması ve yaşanan terör saldırıları etkili oldu. Dünyaca ünlü birçok cruise şirketi Türkiye’yi rotasından çıkardı. Türkiye’nin yeniden rotaya girmesiyle sektör, toparlanmaya ancak 2019’da başladı. Türkiye limanları 2019’da 344 gemi ve 300 bin 896 yolcu ağırladı. Sektör, eski şaaşalı günlerine dönmeyi beklerken pandemi tüm dünyada kruvaziyer turizmini durdurdu. Gemi seferlerinin durmasıyla 2020’de Türkiye’ye yalnızca 5 gemi, bin 824 yolcu geldi. Şimdi tüm dünyada aşılamanın yaygınlaşmasıyla kruvaziyer turizmi pandemi etkilerini geride bırakmaya hazırlanıyor. Bu yıl pandemiye rağmen ilk 8 ayda Türkiye limanlarına 21 cruise gemisi yanaştı, 17 bin yolcu ayak bastı. Gemiler haziran ayında gelmeye başladı. Pandemi öncesi olan 2019 yılında haziran, temmuz ve ağustos aylarında 290 gemi, 147 bin 338 yolcu gelmişti. Aynı dönemle karşılaştırıldığında bu yıl yüzde 92,75 düşüş olsa da sektör umutlu.

“Seferler halka halka büyüyecek”

İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri Deniz Ticaret Odası (İMEAK) İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, Türkiye limanlarında kruvaziyer sektörü için iyimserliklerini koruduklarını belirtti. Öztürk, “Bu sezon sağlık protokolleri kapsamında kruvaziyer operatörleri test sürüşü diyebileceğimiz sınırlı sayıda yolcu ile çok az liman arasında sefer yaptı. Üyesi olduğumuz Akdeniz Kruvaziyer Limanlar Birliği’nin (Medcruise) öngörüsüne göre aşılama ile beraber Akdeniz’de seferler halka halka büyüyecek. Bundan da limanlarımız payını alacak” dedi.

“Galataport uğrak limanlarını tetikleyecek”

Geçen günlerde Ege Ports Kuşadası Limanı’na sezonun ilk gemisinin yanaştığını hatırlatan Öztürk, “Blue Shapphire isimli Türk sahipli bu gemi 11 sefer daha yapacak. Sektörde bir gemi bir limana gelirse diğerleri onu takip eder diye bir kural var. Ayrıca Galataport’un hizmete girmesi de diğer uğrak limanlarını tetikleyecek” diye konuştu. Tanıtımlara devam ettiklerini söyleyen Öztürk, “27-30 Eylül arasında odamızı temsilen ABD’de Miami Kruvaziyer Fuarı’na katılacağım. Fuarda Kültür Bakanlığı stant açacak ve orada Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı aracılığıyla çalışmalar yapılacak. Miami’de Türkiye seferlerini artırmaları için küresel kruvaziyer operatörlerinin temsilcileri ile görüşeceğiz” dedi.

Dünyada kapasitenin %30’u yeniden faaliyette

Global Ports Holding Doğu Akdeniz Bölge Direktörü ve Ege Ports Kuşadası Genel Müdürü Aziz Güngör, 2022’de 650 gemi rezervasyonu aldıklarını belirterek, tüm zamanların rekorunu kırmayı beklediklerini söyledi. Güngör, bu yıl ülke olarak yolculu ilk gemiyi Ege Ports Kuşadası Limanı’nda 2 Eylül’de ağırladıklarını kaydederek, “16 ay sonra ilk kez bir turist gemisinin Kuşadası’na gelmesi sevindirici. Yıl sonuna kadar Kuşadası’na 130 gemi rezervasyonu var. Ancak bunların gerçekleşmesi biraz zor görünüyor. 2022 yılı için talep çok fazla, 650 gemi sıraya girdi. Bu da yaklaşık 250 bin turiste karşılık geliyor. Mayıs ayında dünyadaki belirli kruvaziyer firmaları faaliyetlerine başladı. Özellikle temmuzdan sonra ciddi bir ivme oldu. Şu anda dünyada halihazırdaki 65 kruvaziyer firması faaliyette ve eylül sonuna kadar 200 geminin hizmete girmesi bekleniyor. Bu, dünyadaki kapasitenin yaklaşık yüzde 30’u. Henüz başlangıç aşamasındayız” diye konuştu.

“Türkiye’nin kırmızı bölge olması zorladı”

Celestyal Cruises Türkiye Direktörü Özgü Alnıtemiz, her geçen gün yeni bir kruvaziyer gemisinin daha sefere başladığını, şirketlerin yavaş yavaş gemilerini denize indirdiğini belirtti. Bu yıl haziranda sefere başladıklarını söyleyen Alnıtemiz, “Rotalarımızda her zaman olduğu gibi Türkiye limanları da vardı. Fakat vaka sayılarının artışı ve AB ülkeleri açısından Türkiye kırmızı bölgede olması dolayısıyla Yunanistan çıkışlı gemiyle gelecek yolcuların karantinada kalma gerekliliği gibi nedenlerle biz ve bizim gibi kruvaziyer gemileri Türkiye limanların uğrak yapamadı” dedi.

“Yunanistan’ın engellemesi planları bozuyor”

Önümüzdeki sezon özellikle Galataport’un da açılmasıyla gemilerin İstanbul’a ve Türkiye limanlarına gelmesinin beklendiğini ifade eden Alnıtemiz, şunları anlattı: “Şu anda Türkiye’ye gelecek gemi sayısı 600 civarında görünüyor. Bu anlamda devlet olarak biraz daha girişimde bulunmamız gerekiyor. Yunanistan kara sınırlarını açtı ama deniz sularını açmadı. Bunda bir mantıksızlık var. Deniz ticareti ve kruvaziyer sektörü adına gerekli adımların atılması gerekiyor. Yunanistan’ın engellemesi demek diğer gemilerin de planlarını bozuyor. Programların çoğuna Türkiye ve Yunanistan limanlarının dahil olduğunu düşünürsek ortak hareket ederek kruvaziyer sektörünü harekete geçirecek planlamaları bir an önce yapmalıyız.”

Galataport’a gelen ilk gemi Celestyal Cruises olacaktı

Sektör için 2019’un umut veren bir yıl olduğunu hatırlatan Alnıtemiz, şunları söyledi: “Türkiye’ye gelen gemi ve kruvaziyer yolcu sayısı yeniden yükselişe geçmişti. Biz, 2019’da 104 kez Türkiye limanlarına uğramıştık. En çok gelen şirkettik. 2020 Nisan’da Galataport’un açılışına ilk gemiyi getiren şirket olacaktık. Planlar böyleyken bir anda pandemi patladı.”

“2022’de Nisan-Ekim arası 29 sefer yapacağız”

MSC Cruises Türkiye Ülke Müdürü Burak Çalışkan ise geçen yıl Akdeniz’e açılan ilk geminin MSC Grandiosa olduğunu söyleyerek, “Aşı konusu ve alınan sağlık önlemleri ile birlikte seyahatlerin artması öngörülüyor. MSC Cruises olarak, gelecek yıl Kuşadası hareketli seferlerimize başlayacağız. Bu hafta Türkiye hareketli programlara yeniden başladığımızı duyurduk. MSC Lirica gemimiz Nisan–Ekim 2022 arasında Kuşadası Limanı’ndan hareketli olarak 7 gecelik Doğu Akdeniz rotasında 29 sefer gerçekleştirecek. Yaklaşık 78 bin turist Kuşadası’na günübirlik olarak ayak basmış olacak” diye konuştu.

Gemilerde klimalar değişti

Gemilerde sağlık önlemleri küresel sağlık otoritelerinin kriterlerine göre sürekli güncellenerek geliştirildi. Yaklaşık 1800 kişilik gemilerde 700 yolcu kapasitesiyle hizmet verildi. Dezenfeksiyon istasyonları yerleştirilerek, klima sistemi değiştirildi.

İsrail ve Yunanistan açılırsa Akdeniz daha da hareketlenecek

ANEX Tour’un Blue Sapphire isimli kruvaziyer gemisi ikinci seferine Antalya Limanı’ndan başlayarak Akdeniz’e açıldı. Mısır’ın İskenderiye Limanı’na gidecek olan Blue Sapphire, daha sonra Bodrum, Marmaris, Kuşadası ve Fethiye limanlarına uğrayacak. Blue Sapphire Antalya Acente Temsilcisi Adnan Enderoğlu, ikinci seferini gerçekleştiren gemide 400’den fazla orta ve üst düzey gelir grubunda yer alan Rus, Ukrayna ve Kazakistanlı yolcunun bulunduğunu söyledi. Enderoğlu, geminin sezon boyunca toplam 13 sefer düzenleyeceğini kaydetti. ANEX Tour Ceo’su Hakan Çiftçioğlu da kruvaziyer turizmde 2022 yılından büyük beklenti içinde olsalar da, bu beklentiyi pandemi sürecinin belirleyeceğini kaydetti. Çiftçioğlu, “İsrail ve Yunanistan’ın da kruvaziyer turizmine açılmasıyla Akdeniz daha da hareketlenecek” ifadesini kullandı.