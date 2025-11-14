Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu: Kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda 2026 yılı bütçesini sundu. Ersoy, Ocak–Eylül 2025 döneminde 50 milyar dolarlık turizm geliri elde edildiğini duyurdu.

Sunumun ardından bir açıklama yapan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, şunları söyledi:

- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Bakanlığımızın 2025 yılı boyunca yürüttüğü çalışmaları ve 2026 dönemine ilişkin stratejik hedeflerimizi ayrıntılı bir şekilde takdim ettik.

- Kültür, sanat ve turizmin ülkemizin kalkınma vizyonundaki yerini güçlendirmek amacıyla ortaya koyduğumuz projeleri, gerçekleştirdiğimiz faaliyetleri ve önümüzdeki döneme ilişkin yol haritamızı değerli milletvekillerimizin bilgisine sunduk.

- Ülkemizin kültür ve sanat mirasını korumak, geliştirmek ve dünyaya tanıtmak; turizmde sürdürülebilir ve nitelikli büyümeyi sağlamak için tüm birimlerimizle birlikte kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz.