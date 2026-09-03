Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy Adıyaman'da
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Adıyaman'da "İl Değerlendirme Toplantısı"na katıldı.
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Bir dizi program kapsamında kente gelen Bakan Ersoy, Adıyaman Valiliğini ziyaret etti, Şeref Defteri’ni imzaladı.
Bakan Ersoy, Vali Abdullah Küçük, Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, milletvekilleri ve kurum müdürlerinin katıldığı İl Değerlendirme Toplantısı basına kapalı gerçekleştirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı - AA