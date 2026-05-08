Kurban Bayramı turizme can suyu olacak: Seyahat hacmi 180 milyar liraya ulaşacak

Kurban Bayramı tatilinin 9 güne uzatılması turizm sektöründe hareketliliği artırırken, bayram döneminde oluşacak seyahat hacminin yaklaşık 180 milyar liraya ulaşması bekleniyor.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Kurban Bayramı tatilinin uzatılmasının turizm hareketlerine olumlu katkı sağlayacağını belirterek, "Tatilin uzun olması iç pazardaki hareketliliğin biraz daha öne çekilmesine imkan sağlıyor. Seyahat acentelerimizin rezervasyonlarına bakıldığında vatandaşlarımızın bu dönemde önemli bir seyahat talebi olduğu görülüyor." dedi.

Bayram tatilinin 9 güne çıkarılmasının yalnızca turizm sektörüne değil, turizmle bağlantılı 50’den fazla alana da katkı sağlayacağını ifade eden Bağlıkaya, "Özellikle dünya turizmini derinden etkileyen jeopolitik gelişmelerin yaşandığı böylesi bir dönemde alınan bu kararın, ülke ekonomisine katkısı olacağına inanıyoruz. Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasının erken bir tarihte açıklanması hem seyahat acentelerimizin hem de vatandaşlarımızın planlamalarını daha da kolaylaştıracaktır." diye konuştu.

Bağlıkaya, bayram sürecinin özellikle iç turizm açısından sezon öncesi önemli bir hareketlilik oluşturacağını vurgulayarak, uzun tatilin yaz sezonu öncesinde adeta bir prova niteliği taşıdığını söyledi.

Kıyı bölgeleri ve kültür turlarına yoğun ilgi

İlkbahar döneminde kültür, gastronomi, doğa ve macera turlarına ilginin arttığını dile getiren Bağlıkaya, bayram döneminde kültür turlarının öne çıktığını ancak sıcaklıkların yükselmesiyle kıyı bölgelerine yönelik rezervasyonlarda da artış yaşandığını aktardı.

Talebin daha çok Akdeniz, Ege ve KKTC destinasyonlarında yoğunlaştığını belirten Bağlıkaya, Antalya, Muğla, Aydın, İzmir ve Balıkesir’in tercih edilen şehirler arasında yer aldığını söyledi. Termal ve doğa tatili isteyenler için Afyon ve Sapanca’nın alternatif oluşturduğunu kaydeden Bağlıkaya, Karadeniz, Kapadokya ve GAP turlarına da yoğun talep olduğunu ifade etti.

Yurt dışı turlarında Balkanlar öne çıkıyor

Firuz Bağlıkaya, vizesiz seyahat avantajı nedeniyle Balkan turlarının yurt dışı rotalarında öne çıktığını belirterek, Mısır, Yunan Adaları, İtalya, İspanya, Fransa, Portekiz, Benelüks ülkeleri, Yunanistan, Japonya, Bali, Tayland ve Amerika’ya yönelik talebin de sürdüğünü söyledi.

Bayram döneminin yaz sezonuna kıyasla daha uygun fiyatlı tatil imkanı sunduğunu ifade eden Bağlıkaya, "Yurt içinde fiyatlar geçen yılın bayram dönemine göre yüzde 25 arttı. Yurt dışında fiyatlar ise genelde döviz bazında aynı kalmakla birlikte bu yıl tur tatil süreleri uzadığı için fiyatlar geçen yıla göre daha yüksek seviyelerde seyrediyor. Yurt içinde Kurban Bayramı'nda gecelik kişi başı otel fiyatları 1500 liradan başlıyor. Otelin konumu, yıldızı ve sunduğu imkanlara göre fiyatlar değişiyor. Özellikle 2 çocuk ücretsiz konaklama imkanı sağlayan oteller aileler için önemli bir avantaj oluşturuyor. Ortalama olarak 5 gece, 2 kişi her şey dahil konaklamalar 30 bin liradan başlayan fiyatlarla sunulabiliyor. Yurt dışında paket fiyatları otobüslü turlarda kişi başı 150 avrodan başlıyor. Uçaklı turlarda ise fiyatlar kişi başı 450 avrodan başlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

“10 milyon vatandaşın seyahat etmesini öngörüyoruz”

Bağlıkaya, bayram ziyaretlerinin de etkisiyle toplam seyahat sayısının artacağını belirterek, "Kurban Bayramı tatilinde memleket ve yakınların ziyaretleri de eklendiğinde 10 milyon vatandaşın seyahat etmesini öngörüyoruz. Bu seyahatlerin yaklaşık 2,5 milyonluk kısmının doğrudan yurt içi ve yurt dışındaki turizm hareketlerine katılım şeklinde olmasını bekliyoruz. Bu dönemde gerçekleşecek seyahatlerin yaklaşık 180 milyar liralık bir ekonomik hacim oluşturacağını değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Otellerde yoğunluk beklentisi

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin ise tatilin uzatılmasıyla birlikte hem şehir otellerinde hem de tatil bölgelerinde yoğunluk yaşanmasının beklendiğini söyledi.

Yerli turistin ağırlıklı olarak deniz turizmine yönelmesini beklediklerini kaydeden Eresin, "Bayram süresince güney ve Ege sahillerinin daha yoğun geçmesini bekliyoruz. Bayram döneminde tatil bölgelerinde hava koşullarının olumsuz seyretmesi durumunda şehir otellerinin kültürel turlarla dolacağını öngörüyoruz. Yerli turistler bayram sonrası da havalar daha iyi olduğunda ikinci kez seyahat yapmak isteyeceklerdir." dedi.