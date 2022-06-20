Kurban Bayramı'nda yerli turist Rusya ve BDT'ye alternatif olacak

Fikri CİNOKUR

Rusya ve Ukrayna arasındaki yaşanan savaş nedeniyle turizm sektörü bazı bölgelerde sıkıntı yaşarken, Kurban Bayramı ve sonrasında iç pazarda rekor kırılacağı belirtiliyor. Sektör temsilcileri, Türkiye’nin cari açığını kapatmada can suyu olacak turizm sektöründe artan maliyet baskısının, kur avantajını ortadan kaldırmakla kalmadığını aynı zamanda finansal dengeleri de tehdit ettiğini bu yüzden sektöre destek verilmesi gerektiğini söyledi.

Kilit Grubuna bağlı Nirvana Hotels CEO’su Korhan Alşan, dış ticaret açığını kapatmada önemli rol alacak 2022 yılı turizm sezonunu değerlendirdi. Haziran ayı ile birlikte Antalya’nın turizm performansının her geçen gün arttığını, bunda özellikle uçak sefer sayılarının artırılmasının etkili olduğunu ve bunun bölgelere ve tesislere yansımaya başladığını belirten Alşan, şunları kaydetti: “Özellikle Batı Avrupa pazarlarına uzun dönemdir yatırım yapan bölgeler ve tesisler doluluk bakımından daha iyi sonuçlar elde etti. BDT pazarına çalışan bölge ve tesisler ise mayıs ayında oldukça zorlandı. Rusya pazarına çalışan tesisler, Rus ve Ukrayna turist açığını iç pazar ve Doğu Avrupa pazarları ile telafi etmeye çalışıyor. BDT pazarlarında diğer bir sorun da normal sezona göre hali hazırda az olan uçuş kapasiteleri ve bunun karşılığında artan yakıt maliyetlerinin uçak biletlerine yansımaları öne çıkıyor.”

“İç pazar rekor kıracak”

Koltuk başı 500 Euro’lar seviyesinden düşmeyen bilet maliyetlerinin orta ölçekli misafir profilini yüksek uçak maliyeti nedeniyle talep dışına ittiğini ifade eden Korhan Alşan, “4 kişilik bir aile sadece uçak biletine 2 bin Euro’nun üzerinde bedel ödemek durumunda. Orta gelire hitap eden konaklama tesislerinin bu sene işleri zor olabilir” dedi. Alım gücü yüksek grubun da bilet artışına daha az hassasiyet gösterdiğini ve nitelikli ve lüks ürünlere yöneldiğini anlatan Alşan, şöyle konuştu: “Bu durum doğal olarak pazardaki lüks otel ürünlerine daha fazla bir katkı sağlayacak gibi görünüyor. Rusya ve BDT pazarlarındaki daralmada alternatif olarak öne çıkan en önemli pazarlardan birisi de iç pazar. Çok dinamik bir pazar olan iç pazarın, gelmiş geçmiş en büyük rekorunu kıracağı şimdiden söylenebilir. Almanya pazarında Antalya lehine çok pozitif artışlar söz konusu. Gelecek yılların stratejileri belirlenirken Avrupa pazarlarındaki çeşitlilik ve hacmi artırılmalı.”

“Erken rezervasyon yapan çok şanslı”

Touristica Yönetim Kurulu Başkanı Burak Tonbul da sezonun başlamasıyla turizm merkezlerinde hareketliliğin arttığını, Haziran ayında otel fiyatların yükseldiğini bildirdi. Tonbul, şunları kaydetti: “Erken rezervasyon yapanlar çok şanslı. Erken rezervasyon dönemi ile Haziran ayı fiyatları arasında en az yüzde 30 fark var. Turizm sezonu hem iç pazarda hem de dış pazarlarda hareketli başladı. Sektör Rusya ve Ukrayna savaşı nedeniyle Avrupa ve iç pazara odaklandı. Turizmciler, pandemi etkisinin sona ermesiyle her iki pazarda büyük bir ilgiyle karşılaştı. İç pazardaki hareketlilik dikkat çekici. Avrupa pazarının Türkiye ilgisi ve Türkiye’de yaşanan enflasyon erken rezervasyonun önemini bir kez daha gözler önüne serdi.”

Yüzde 50’ye varan indirim

Erken rezervasyondan yararlanan tatilcilerin ciddi anlamda indirimli tatil yapacağına dikkat çeken Tonbul, şöyle devam etti: “Erken rezervasyon çok önemli ve tüketicinin avantajına katkı sağlıyor. Bu yıl erken rezervasyon dönemi yüzde 50’ye ulaşan indirimlerle başlayıp yüzde 30’a varan indirimlerle sona erdi. Bu dönemde erken rezervasyon indirimlerinden faydalanan tatilciler çok şanslı. Maliyet artışları ile birlikte fiyatlar Haziran ayında arttı.”

Avrupa ve İngiltere’den Türkiye’ye yönelik taleplerin arttığına dikkat çeken Burak Tonbul, “Bu talep son dakikaya kalan iç pazara ayrılabilecek kontenjanların azalması anlamına gelir. Bu da turizm sezonunda istenilen otelde yer bulmanın zorlaşması demek. Erken rezervasyon bu açından da tüketicilere çok önemli bir olanak sunuyor” dedi.

Sektör temsilcileri, Antalya, Side, Belek, Lara, Fethiye ve Kuşadası bölgelerine iç pazarın talebinin arttığını Kurban Bayramı’nın hareketli geçeceğini bildirdi.