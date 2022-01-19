Küresel turizm, 2021'de pandeminin gerisinde kaldı

Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) verilerine göre küresel turizm 2021 yılında 2020 yılına göre yüzde 4 büyüdü. Ulusararası turist sayısı 400 milyondan 415 milyona yükseldi. Bununla birlikte uluslararası turist sayısı 2021 yılında 2019 yılının yüzde 72 altında kalmaya devam etti. 2020 uluslararası turist sayısında yüzde 73'lük düşüş ile tarihin en kötü yılı olmuştu.

İlk verilere göre, Aralık ayında uluslararası turist sayısı 2019'un aynı döneminin yüzde 65 altında gerçekleşti. Yıın ikinci yarısı dikkata alındığında turist sayısında 2019'un aynı döneminin yüzde 62 altında kaldı.

2021'de en güçlü turizm rakaları Avrupa ve Amerika kıtalarından geldi. Avrupa'da turist sayısı 2021'e göre yüzde 19 ve Amerika'da yüzde 17 arttı. Ancak her ikisinde de 2019'un yüzde 63 altında kalmayı sürdürdü.

2021 yılında turizmin ekonomik katkısı da 2020 yılındaki 1,6 trilyon doların üzerine 1,9 trilyon dolar oldu. Ancak pandemi öncesindeki 3,5 trilyon dolara yaklaşamadı.

Uluslararası turizmden ihracat gelirleri 2021'de 700 milyar doları aştı. 2019 yılında bu rakam 1,7 trilyon dolar seviyesindeydi.