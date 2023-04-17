Kuşadası’ndan 1 milyon turist hedefi
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde kış sezonuna rağmen yıl başından bu yana 35 dev gemi ağırlandı. Bu hareketlilik nedeniyle sezon sonu için deniz yoluyla 1 milyon turist hedefi koyuldu.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde kış sezonuna rağmen yıl başından bu yana 35 dev gemi ağırlandı. Bu hareketlilik nedeniyle sezon sonu için deniz yoluyla 1 milyon turist hedefi koyuldu.
Sektörün yeniden toparlanmasıyla Doğu Akdeniz'in gözde rotalarından Kuşadası'nda da hareketlilik yeniden başladı ve ilçe geçen yıl 465 gemiyle 496 bin 211 turisti ağırladı. Türkiye'ye geçen yıl kruvaziyerle gelen 1 milyon yolcunun yarısının Kuşadası'na indiğini vurgulayan Ege Port Limanı Genel Müdürü Aziz Güngör, şunları kaydetti:
"Geçen sene de ülkemize gelen 1000 geminin yaklaşık 500'ü Kuşadası'na uğradı. 2023'e baktığımızda yaklaşık 600 gemi seferiyle 850 bin yolcu bekleniyor. Buna feribot yolcularını da eklediğimizde yaklaşık 1 milyon yolcunun Kuşadası'nı ziyaret etmesini bekliyoruz."