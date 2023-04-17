Kuşadası’ndan 1 milyon turist hedefi

Aydın'ın Kuşadası ilçesin­de kış sezonuna rağmen yıl başından bu yana 35 dev ge­mi ağırlandı. Bu hareketlilik ne­deniyle sezon sonu için deniz yoluyla 1 milyon turist hedefi koyuldu.

Sektörün yeniden to­parlanmasıyla Doğu Akdeniz'in gözde rotalarından Kuşadası'n­da da hareketlilik yeniden baş­ladı ve ilçe geçen yıl 465 gemiyle 496 bin 211 turisti ağırladı. Tür­kiye'ye geçen yıl kruvaziyerle ge­len 1 milyon yolcunun yarısının Kuşadası'na indiğini vurgulayan Ege Port Limanı Genel Müdü­rü Aziz Güngör, şunları kaydet­ti:

"Geçen sene de ülkemize ge­len 1000 geminin yaklaşık 500'ü Kuşadası'na uğradı. 2023'e bak­tığımızda yaklaşık 600 gemi se­feriyle 850 bin yolcu bekleniyor. Buna feribot yolcularını da ekle­diğimizde yaklaşık 1 milyon yol­cunun Kuşadası'nı ziyaret etme­sini bekliyoruz."