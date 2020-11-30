Lujo Hotel Bodrum'a küresel çapta ödül

World Travel Awards 2020’nin kazananları 27 Kasım Cuma günü gerçekleştirilen törenle belli oldu. Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs deniyle sanal ortamdan gerçekleştirilen ödül töreninin açış konuşmasını Dünya Seyahat Ödülleri Kurucusu Graham Cooke yaptı. “Dünyanın Önde Gelen Lüks Plaj ve Tatil Oteli” ödülünün sahibi olan Lujo Hotel Bodrum, aynı kurum tarafından Avrupa’nın Önde Gelen Lüks Tatil Oteli ödülüne de layık görüldü.

“Bu ödül doğru yolda ilerlediğimizin göstergesi”

Dünyanın en prestijli organizasyonlarından biri olan World Travel Awards 2020’de böyle bir ödül almaktan dolayı duydukları memnuniyeti dile getiren Lujo Hotel Bodrum Satış ve Pazarlama Direktörü Çağsal Kılıçkaya, Lujo'nun üç yıl önce tamamen Türk sermayesi ile yepyeni bir marka olarak yola çıktığını aktardı.

Yola çıkış hikayelerinin geleneksel hikayelerden biraz farklı olduğunu alatan Kılıçkaya, "Biz bir otel yapmak için yola çıkmadık, daha ziyade bir duygu, bir ruh yaratmak için yola çıktık. Lujo’nun Turuncu Ruhu klişelerden uzak; biraz yaramaz, biraz muzur, ama her daim yaratıcı, gelişime ve değişime meraklı bir ruh. Dünya markalarının yarıştığı bir platformda özellikle odağımız olan ‘Lifestyle’ yani ‘Yaşam Stili’ dalında dünya ödülü almamız doğru yolda ilerlediğimizin en güzel göstergesi. Misafirlerimizden aldığımız geri dönüşler, genç markamızın bu kadar kısa sürede geldiği yer, bize elbette doğru yolda ilerlediğimizi gösteriyordu. Aldığımız bu ödül tüm bunları taçlandıran bir yıldız oldu." dedi.