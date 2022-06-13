Malezya, Türk turist için tanıtım atağına geçti

Selenay YAĞCI

Malezya Turizm Tanıtma Kurulu İstanbul Ofisi, Malezya’yı Türk turistlere daha iyi tanıtabilmek için atağa geçti. Türkiye’de 2002'den bu yana faaliyet gösteren ofisin çalışmalarıyla pandemi öncesinde Türkiye’den yılda yaklaşık 18 bin turist Malezya’ya seyahat ediyordu. Malezya Turizm Tanıtma Kurulu İstanbul Ofisi, bu sayıyı daha da arttırmak için çalışmalara ve pandemi sonrası yeni döneme start verdi.

Malezya Turizm Tanıtma Kurulu İstanbul Ofisi Direktörlüğüne yeni atanan Norliza Jahaya öncülüğünde Malezya’ya Türkiye’den turist gönderen seyahat acentalarının temsilcileri ile Delta by Marriott Hotel Levent bir araya geldi. Göreve başlayan Norlizah Jahaya, Malezya’da Türk insanlarının beklentilerini her bakımdan karşılayacak imkanlar olduğu söyleyerek, özellikle Müslüman nüfusun çokluğu sebebiyle helal gıdaya özen gösterildiğini anlattı. Norlizah Jahaya’nın 'Merhaba' konuşmasından sonra Malezya Turizm İstanbul Tanıtım Müdürü Çağrı Sağlık, ‘Yeni bir Dönem, Yeni Bir Malezya’ başlıklı sunumuyla, videolar eşliğinde Malezya’yı hatırlattı. Çağrı, “2020 yılına iyi hazırlanmıştık. Tanıtımlarımız hazırdı. Pandemiyi beklemiyorduk” dedi.

Malezya pandemi öncesine döndüğü sinyallerini veren Sağlık, “Tüm dünyada Turizm sektörünü fazlasıyla etkileyen pandemi dönemi sonrasında Malezya olarak sınırlarımızın tam anlamıyla ziyaretçilere açıldığını bildirmek isteriz. 1 Nisan 2022 tarihi itibarıyla turistik geziler için açılan Malezya sınırlarından o günden itibaren girişi yapan Türk vatandaşlarının sayısı ise bizim için ümit verici bir nokta” diye konuştu. Malezya’nın pandemiden ekonomik olarak en çok etkilenen ülkelerden biri olduğunun altını çizen Sağlık, 2022 de yavaş yavaş da olsa bir toparlama için hükümetin harekete geçtiğini belirti. Bu bağlamda Malezya turu satan seyahat acentalarına daha önce olduğu gibi yeni dönemde de desteklerinin olacağını belirtti.

Türkler ziyarette 10. sırada

Malezya’nın pandemi sonrası deneme amacıyla Langkawi’de 7 bin kişiyi ağırladığını belirten Sağlık, gelen ülkeler arasında Türkiye’nin 10’cu sırada yer aldığını söyledi. Ziyaretçileri ABD ve Japonya dışında komşu ülkelerin oluşturduğunu kaydetti. Tanıtım ofisi olarak birçok yönden tanıtım atağına hazırladıklarını vurgulayan Çağrı, “1 Mayıs tarihinden itibaren tüm bölge açıldı, tam doz aşılı olan 60 yaş altı herkes PCR testi olmadan ülkeye girebiliyor. 60 yaş üstü için 3 aşı isteniyor” dedi.

Malezya’yı hatırlatmak istediğini söyleyen Sağlık, Tayland ve Singapur ile sınırları olduğunu belirterek, şunları anlattı: “Malezya gerçek Asya diyoruz. Asya'nın tüm renklerinin, tatlarının, seslerinin ve manzaralarının bir araya geldiği tek bir yer var: Malezya. Asya'nın üç büyük ırkı, Malay, Çin, Hint ve ayrıca çok sayıda diğer çeşitli etnik gruplar var. Sayısız deneyimler sunan heyecan verici kültür, festival, gelenek ve görenek çeşitliliği var. Ağırlığı Müslüman olsa da bu rakam yüzde 52’lerde… Kuala Lumpur uyumayan bir şehir. Ticaret şehri olarak en yeşil şehirlerden biri dünyada. Devasa bir botanik kuş parkı var.” Sağlık, Malezya’nın turizmde kuş gözlemciliği, golf, dalış, olta balıkçılığı, yat turları, bisiklet turları gibi niş turizm alanları olduğunu da ifade etti.

Malezya’da deniz kum tatilinin öne çıktığını kaydeden Sağlık, aileler için çok fazla tatil seçeneği olduğunu, dünyanın en büyük Legoland’inin de ülke bulunduğunu vurguladı.