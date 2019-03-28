Mavi bayrak sıralamasında lider Antalya oldu

28 Mart 2019

Murat KÜÇÜK - Antalya

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre 200 mavi bayraklı plaja sahip olan Antalya, sıralamada zirvede yer aldı. Antalya’yı 100 ödüllü mavi bayraklı plaj ile Muğla’nın takip ettiği saptandı.

Türkiye’de çeşitli illerin mavi bayrak ödüllü plajlara sahip olduğu da ayrıca belirlendi. Bununla birlikte sadece bir tane mavi bayrak ödüllü plaja sahip şehirler ise Van ve Kırklareli olarak dikkat çekti. Yalova, Sakarya, Adana’da 2 mavi bayraklı plaja sahip iken, Düzce’de 3 adet olduğu kayıtlara geçti. Mavi bayraklı plajlar halk tarafından en çok tercih edilen lokasyonların başında geliyor.