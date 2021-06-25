Mayıs ayı turist sayısında baz etkisi

Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı mayıs ayında baz etkisiyle geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3039 artış kaydetti. COVID-19 kısıtlamalarının etkili olduğu 2020 Mayıs ayında 29 bin 829 turist Türkiye'ye giriş yapmıştı. Pandemi öncesi 2019 yılının aynı ayında ise 4 milyon 22 bin 254 yabancı ziyaretçi gelmişti.

Turizm Bakanlığı'nın yayınladığı verilere göre, 2021 yılı mayıs ayında Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3038,83 oranında bir artış göstererek 936 bin 282 oldu.

Yılın ilk 5 ayında Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,27 azalışla 3 milyon 680 bin 055 olarak gerçekleşti.



Ocak-mayıs döneminde en çok giriş yapılan sınır kapılarının bağlı olduğu iller, İstanbul, Antalya, Edirne ve Muğla olarak sıralandı.

Mayısta Ukraynalılar ilk sırada

Mayıs ayında en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Ukrayna yüzde 25,23 ile birinci, Almanya yüzde 10,15 ile ikinci, Bulgaristan yüzde 6,18 ile üçüncü sırada yer aldı. Bulgaristan'ı İran ve Irak izledi.

Ocak - mayıs döneminde ise Rusya yüzde 15,53 ile ilk sırada yer aldı. Ukrayna yüzde 11,50 ile ikinci, Almanya ise 7,61 ile üçüncü sırada yer aldı.