Mersin’e 55 milyon dolar ‘termal’ otel yatırımı

Hamide HANGÜL

Bacasız sanayi turizm sektöründe 100 milyon turist, 100 milyar dolar turizm geliri hedefi, deniz, kum, güneş ve kültürün yanı sıra yeni destinasyonlar ve turizmde çeşitliliği de beraberinde getirdi.

Mersin’de arsa dahil 55 milyon dolarlık yatırımla inşa edilen termal oteli BN Hotel Thermal & Wellness, ‘Konaklamalı Rehabilitasyon ve Fizik Tedavi Merkezi’ belgesiyle hizmet gerçekleştiriyor. Bölgenin en büyük havalimanı Çukurova Uluslararası Havalimanının da açılmasıyla çevre illerden de çok sayıda ziyaretçi almaya başladıklarını açıklayan BN Hotel Thermal & Wellness Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Narlı ile turizm sektöründeki gelişmeleri, termal oteli ve sağlık turizmini konuştu.

“Termal suda 6238 faydalı mineral tespit edildi”

Narlı Grup ve Balsuyu ailelerinin 3’üncü kuşak temsilcisi olan Yusuf Narlı, her iki ailenin de tekstilci olduğunu, yeni bir sektör olarak turizme de yatırım yaptıklarını açıkladı. “Şehir otelciliğinde ciddi rekabet var, biz bölgede yapılmamışı olanı yapalım, ülke ekonomisine ve bölgeye farklılık katalım diye yatırıma başladık” diyen Yusuf Narlı, otel kurmaya karar verdikten sonra da araziyi satın almak için 1000 farklı kişiyle anlaşma imzaladıklarını, arazi satın alma işinin 5-6 yıl sürdüğünü ve toplamda 350 dönüm araziye ulaştıklarını açıkladı.

Mersin’de 249 oda ve 3 villadan oluşan otel için arsa dahil 55 milyon dolar yatırım yaptıklarını ve oteldeki termal sıcak su kuyusunun da özelliklerinden bahseden Yusuf Narlı, şöyle devam etti: “Bu termal suyun içinde 6238 faydalı mineral olduğu tespit edildi. İstanbul üniversitesi tarafından onaylandı. İnsanlar buraya şifalanmak için geliyorlar.”

“Mersin önemli bir destinasyon”

Turizmde 100 milyon turist ve 100 milyar dolar turizm geliri hedeflerine işaret eden Yusuf Narlı, yeni destinasyonların turizmi daha da büyüteceğini, Mersin’in ve termalin ise önemli bir nokta ve turizm çeşitliği barındırdığını vurguladı. Narlı, “Çukurova Uluslararası Havalimanıyla ve büyük kentlere yakınlığıyla Mersin, önemli bir turizm destinasyonu. Yeni yerlere yönelmek turizmi daha da büyütür. İnsanlar farklılık istiyor. Yabancı turist yazın denize geliyor ancak kışın Mersin’e, Konya’ya getirelim” diye konuştu.

“Hafta sonu son dakikacılarla yüzde 100’u buluyor”

Antalya, İstanbul gibi büyük pazarlara girmek yerine, ihtiyaç olan yerden işe başlamak istediklerini dile getiren Narlı, “Biz Mersin’de termal turizmi yapmak istedik, çünkü bölgede öncü olmak istiyoruz. Geçen yıl en başarılı 9’uncu oteli seçildik. Okullar kapalı olduğunda misafirlerin yarısı şifalanmak, kalan yarısı da kongre turizmi için geliyor.

Ciddi anlamda bayii ve şirket toplantılarına hizmet veriyoruz. Son dakika tatilcilerin talebi de yoğun. Hafta sonları doluluklarda yüzde 100’leri yakalıyoruz. Hafta sonu daha çok aileler geliyor çeşitli illerden. İki gün de olsa geliyorlar. Mersin’in yanı sıra, Adana, Gaziantep, Kayseri, Konya, İstanbul’dan geliyorlar. Şimdi ücretsiz havalimanı transferi de verdik” diye konuştu.

“Yeni pazarlarda termalin faydalarını anlatıyoruz”

Amaçlarının hizmet ihracatı olduğunu vurgulayan Narlı, “Yeni pazarlar geziyoruz, insanlara termalin faydalarını anlatmaya çalışıyoruz. Termal turizm de çok büyük bir pasta. Açıldığımızdan beri hep üstüne koyarak ilerledik. Bu yıl yüzde 70’in üzerinde dolulukla kapatmayı planlıyoruz” dedi. Avrupalı turistin termali bildiğini ve sevdiğini söyleyen Narlı, “Biz burada termal turistini artırmak için çalışacağız. Otelimiz, Sağlık Bakanlığı’ndan fizik tedavi lisansını da aldı. Ziyaretçilerin, yatarak tedavi görebilecekleri fizik tedavi oteliyiz" diye konuştu.