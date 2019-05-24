Mersinli turizmci, ulaşım sorunlarına acil çözüm bekliyor
Geçen yıl konaklama tesislerindeki doluluk oranını yüzde 28’e ancak çıkarabilen Mersinli turizmciler, turizmin gelişmesinde engel olarak gördükleri ulaşım sorunlarına acil çözüm bekliyor... Şirin Çavuş'un haberi...
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