MSC Cruises, 2021 yılında Türkiye limanlarına dönecek

25 Ocak 2020

Selenay YAĞCI

Türkiye’de yeniden yapılanan MSC Cruises, operasyonlarını daha da güçlendiriyor. 2021 yaz sezonunda, 2 gemi ile Türkiye limanlarına geri döneceğini açıklayan şirket, İstanbul ve Kuşadası’nı önde gelen limanlar arasına dahil etti. İki limandan hareketle başlayan turlar programladı. Ege&Adriyatik ve Doğu Akdeniz programlarını gerçekleştirecek olan gemiler ile hem İstanbul hem de Kuşadası, şirketin seyahat programında önemli birer iniş ve biniş limanı olarak belirlendi. MSC Cruises, 2021 yaz sezonunda Türkiye’ye ortalama 212 bin 500 yolcu taşıyacak ve Türkiye’den 10 bin misafiri ağırlayacak. MSC Fantasia, 25’er kez İstanbul ve Kuşadası’na uğrarken, MSC Lirica ise sezon boyunca 23 kez Kuşadası’nı ziyaret edecek.

MSC Cruises Global Yönetici Direktörü Angelo Capurro ve Türkiye Genel Müdürü Necla Tuncel, İstanbul’un, Galataport ile birlikte MSC Cruises’in ana limanı olacağını bildirdiler. Capurro, misafirleri arasında yapılan ankette en çok istenen ve özlenen destiyon olarak İstanbul’un tercih edildiğini belirterek, 5 yıl sonra İstanbul’dan hareketle başlanacak tur planladıklarını ve geri dönmekten memnun olduklarını kaydetti.

Türkiye limanlarını iptal ettiklerinde risk aldıklarını ifade eden Capurro, “En son 2015 yılında 3 gemiyle geldik. 450 bin yolcu taşıdık. Gemi dolulukları azaldığı ve İstanbul limanı olmadığı için Türkiye limanlarının yerine Yunanistan limanlarını koyduk. Ama şirket olarak zarara uğradık. Şimdi geri kazanmanın vakti” dedi.

“Fırsat çıkarsa liman yatırımını mutlaka değerlendireceğiz”

Capurro, planlanmış bir liman yatırımlarınının olmadığını, ancak fırsat çıkarsa mutlaka değerlendireceklerini belirtti. Akdeniz’de güçlü şirket olduklarını kaydeden Capurro, İstanbul’un ana liman olmasıyla Akdeniz çanağında büyük bir alternatif oluşturduklarını söyledi. En çok rezervasyonun İngiltere Avustralya ve ABD’den geldiğini belirten Capurro, “Geri dönmek için İstanbul’un kendisinden büyük sebep yok” diye konuştu.

MSC Cruises Türkiye Genel Müdürü Necla Tuncel, ise şunları anlattı: “Yeni yapımızla birlikte öncelikli olarak Türkiye limanları global anlamda Cenova, Marsilya, Barselona, Dubai gibi iniş ve biniş limanı olarak belirlendi. Tüm MSC ofisleri, doğrudan sistemden İstanbul ve Kuşadası için satış yapabilecek. Böylece farklı ülkelerden gelecek yolcular, İstanbul ve Kuşadası’nı günübirlik gezmek yerine, Türkiye’ye uçarak, gemiye doğrudan buradan katılabilecek.”