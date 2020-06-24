MSC Cruises, kış sezonunda tüm bölgelerde denize açılıyor

24 Haziran 2020

İZMİR-DÜNYA

Cenevre - MSC Cruises, Karayipler, Akdeniz, Körfez, Güney Afrika, Güney Amerika ve Asya’da geleneksel olarak faaliyet gösterdiği tüm bölgelerde 90'dan fazla farklı rota sunan 2020/2021 kış sezonunun tüm detaylarını açıkladı. Programlar Ocak 2021'de yola çıkan üçüncü MSC World Cruise ve kapsamlı bir Grand Voyages programı ile birlikte 2 ile 24 gece arasında değişiyor.

MSC Cruises CEO'su Gianni Onorato 2020/2021 kış sezonunun tamamını, ekim ayının sonundan itibaren başlayacak şekilde yeniden güncellediklerini belirterek, “Kış programlarımız ile geleneksel olarak faaliyet gösterdiğimiz tüm bölgelere yolculuk sunmaya devam edeceğiz. Böylece rotalarımızda bazı güncellemeler olsa da konuklarımızın bizimle birlikte yaptıkları tatilin tadını her zamanki gibi çıkarmaya devam edebilmeleri için ana güzergahlarımızda bir değişiklik olmayacak” dedi.

MSC Cruises, yaptığı bu duyuru ile aynı zamanda 17 gemiden oluşan filosuna ek olarak şu anda yapım aşamasında olan 2 yeni geminin de 2021 yaz sezonu için Mart 2021’den itibaren faaliyete geçeceğini de bildirdi.

Şirket öte yandan, 15 Eylül 2020 tarihine kadar Karayipler'deki ABD limanlarında faaliyet gösteren gemilerinin faaliyetlerinin durdurulması kararının da uzatıldığını duyurdu. İptal edilen yolculuklardan etkilenen konuklar, burada iptal edilen yolculukları için ödenen tutarın tümünü seçtikleri gelecekteki bir geziye - herhangi bir gemide, herhangi bir güzergahta – kullanmak üzere Gelecek Seyahat Kredisi (FCC) alacaklar. MSC Cruises bu yaz sezonu için, şirketin faaliyet gösterdiği diğer bölgelerde 31 Temmuz tarihine kadar mevcut gemi operasyonunun geçici olarak durdurulduğunu daha önce açıklamıştı.

Bunun yanı sıra, yeni bir kapsamlı sağlık ve güvenlik protokolünün Kış 2020/2021 sezonu boyunca uygulanacağını belirten MSC Cruises yetkilileri, bu protokolün ilgili hükümet yetkilileri ile işbirliği içinde, uluslararası tıbbi uzmanlardan oluşan bir ekibin desteğiyle geliştirdiğini ve rezervasyon aşamasından iniş ve eve dönüş sürecine kadar yolculuğun tamamını kapsadığını ifade ettiler.