Müsilaj tekne turlarını da vurdu

Merve YİĞİTCAN

Marmara Denizi’nde çevre felaketine yol açan ‘müsilaj salgını’ ekonomik faaliyetleri vurmaya devam ediyor. Turizmciler kötü koku ve görüntü kirliliği nedeniyle bölge insanlarını olumsuz etkileyen deniz salyasının bir an önce temizlenmesi gerektiğine, aksi takdirde yaz sezonunda otellerin ve turizm işletmelerinin büyük kayıplar yaşayacağına inanıyor. Sektör temsilcileri ayrıca, deniz salyasının Ege’ye inmesi halinde turizme büyük bir darbeye neden olacağına dikkat çekerek, acil eylem planının hayata geçmesini istiyor.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Doğu Marmara Bölge Temsil Kurulu Başkanı Aytekin Şahinbaş, Kocaeli ve Sakarya bölgesinde denizin normalde de çok temiz olmadığını ancak şu anda denizin durumunun çok vahim olduğuna dikkat çekti. Bu sene bölgeden yapılacak tekne turları için yeni destinasyon çalışmaları yaptıklarını, acentelerin bu konuda çok fazla çalışması olduğunu kaydeden Şahibaş, “Kocaeli’den Karamürsel’e uzanan bir hatta tekne turları düşünülüyordu. Yine Adalar’a tekne turları planlanmıştı. Ancak bu yeni destinasyonları turlara başlamadan kapattık. Çünkü deniz kötü durumda. Tur ilanları birer birer çekiliyor. Yatı, teknesi olan Bodrum’a ve Çeşme’ye gitmeye başladı. Eğer Ege’ye de sıçrarsa gidecek yerimiz kalmayacak” ifadelerini kullandı.

Doğa turizmini de vurdu

TÜRSAB Güney Marmara Bölge Temsil Kurulu Başkanı Murat Saraçoğlu, temiz ve ilgi çekici çevrenin turizm için çok önemli olduğunu hatırlatarak, deniz salyası sorununun bunu tehdit ettiğini söyledi. Bursa ve Güney Marmara bölgesi için özellikle pandemi sonrası doğa turizmi algısına yatırım yaptıklarına dikkat çeken Saraçoğlu, bunu yaparken de temiz deniz vurgusu da yaptıklarını ancak gelinen noktada bölgeyi ziyaret eden misafirlere karşı bir mahcubiyet hissettiklerini vurguladı. Saraçoğlu, “Eğer Ege’de de görülmeye başlarsa o zaman turizm çok etkilenir. Zaten güç bela kendini toplamaya çalışan sektöre bir balta da deniz salyası vurmuş olur” dedi. Saraçoğlu, deniz salyası ile mücadelede eylem planının bir an önce uygulanması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Ortadoğulu turist Karadeniz’e gidecek Güney Marmara Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Derneği (GÜMTOB) Ersin Yazıcı, Gemlik Körfezi’nde ve Mudanya sahillerinde de görülmeye başlayan deniz salyasının, kötü görüntü ve kokusu ile birlikte yerel halkın psikolojik ve ekonomik açıdan sorun yaşamasına sebep olduğunu söyledi. Mudanya’nın Bursa’yı tercih eden turistler için özellikle deniziyle önemli bir cazibe merkezi olduğunu söyleyen Yazıcı, “Özellikle Ortadoğulu turistler Karadeniz Bölgesi’ne yönelecektir. Mudanya’nın ve Bursa’nın turizmden daha fazla pay alması için bu yöndeki çalışmaların artırılmasını beklediğimiz bir süreçte daha fazla kayıp göze alınamaz” dedi.

Avlanma sezonu için endişeliler

Turizm sektörü kadar balıkçılık sektörü de müsilaj nedeniyle tedirgin. İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamüller İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Tuncay Sagun, ağ atamayan balıkçıların ciddi sorun yaşadıklarını kaydetti. Avlanma sezonunun kapalı olması nedeniyle şu an müsilaj sorununun endüstriyel balıkçılıkta etkilerinin hissedilmediğini, ancak 1 Eylül’de açılacak sezon ile ilgili sektörde ciddi endişelerin olduğunu dile getiren Sagun, acil olarak bir eylem planının hayata geçirilmesi gerektiğini savundu. Öte yandan uzmanlar, ağustos ayına kadar müsilajın ortadan kalkmaması halinde balık popülasyonunda ciddi bir kıyımın yaşanacağını savunuyor. Öte yandan Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli, balıkçılara 2 bin lira destek verileceğini söyledi.

Seferberlik başlatılıyor

Müsilajla mücadele kapsamında en büyük deniz temizliği seferberliği başlatılıyor. İstanbul Caddebostan Sahili’nde Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un başlatacağı seferberliğe, Marmara Belediyeler Birliği, yerel yönetimler, üniversiteler, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşları da destek verecek. Hazırlanan 22 maddelik eylem planı Marmara Denizi’ne kıyısı olan 7 ile genelge gönderildi. “Marmara Hepimizin” sloganıyla başlatılacak seferberlik, İstanbul’da Pendik, Kocaeli’de Karamürsel, Bursa’da Mudanya, Balıkesir, Yalova, Çanakkale ve Tekirdağ’da da eş zamanlı yürütülecek.