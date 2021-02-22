Ocak ayında yabancı ziyaretçi sayısı yüzde 72 azaldı

Turizm Bakanlığı tarafından açıklanan ve Emniyet Genel Müdürlüğü'den alınan geçici verilere göre 2021 yılı ocak ayında Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre

yüzde 71,48 oranında bir azalış göstererek 509 bin 787 oldu. Bu veri tüm zamanların en düşük ocak ayı yabancı ziyaretçi sayısı olarak kayıtlara geçti.



Ocak ayında ülkemize gelen 509 787 yabancı ziyaretçinin 2 bin 901'i (yüzde 0,57) günübirlikçilerden oluşuyor. Ocak ayında ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il şöyle:

1-İstanbul yüzde 65,68 (334 bin 825 )

2-Edirne yüzde 10,34 ( 52 bin 698 )

3-Antalya yüzde 9,22 ( 47 bin 23 )

4-Şırnak yüzde 3,08 ( 15 bin 681 )

5-Artvin yüzde 1,72 ( 8 bin 779 )