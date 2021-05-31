Oda fiyatları arttı, alternatif turizm patladı

Selenay YAĞCI

Bu yaz yüzde 40 oranında artan oda fiyatları ve salgınla birlikte zorunlu hale gelen önlemler, yerli turistin tatil tercihini değiştirdi. Otellerden uzaklaşan yerli turistler; çadır, karavan, tekne ve villa kiralama gibi alternatif trendlere odaklandı. Karavan ilanlarına ilgi yüzde 124 artarken, tekne kiralamada oran yüzde 280’i buldu. Villa kiralamalarında ise son iki yılda 12 katlık bir artış yaşanıyor. Rusya, İngiltere ve Almanya kaynak pazarlarından henüz iyi haber alamayan oteller ise, mayısta yerli turistten de beklediği ilgiyi göremedi. Erken rezervasyon döneminden eli boş çıkan oteller, son dakika satışlarla haziranda hareketlilik bekliyor. Otellerde herşey dahil konsepti, yerini butiklere bıraktı. Butik otel talebi, 6 kat arttı. Sektör temsilcileri, Türkiye'de iç turizmde yıllık ortalama 10-12 milyon seviyelerinde seyreden otel tatili ağırlıklı seyahatlerin, geçen yıl yaklaşık yüzde 30 daraldığına dikkat çekti. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), hibe ve teşvik desteği önerisi ile bu yıl daha fazla turistin tatile çıkabileceğini belirtiyor.

Karavan ve çadır talebi artıyor

Sahibinden.com’un verilerine göre, yılın ilk 4 ayındaki karavan ilan sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 124 arttı. Trendyol’da da ise çadır satışları yüzde 81 yükseldi. Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı ve Türkiye Otelciler Federasyonu Başkan Yardımcısı Bülent Bülbüloğlu, otellerde Ukrayna dışında pek turist olmadığını, dolulukların yüzde 10-15’lerde kaldığını belirterek, iç turizmde ise büyük otellerde ileriye dönük rezervasyonların yok denecek kadar az olduğunu, ancak 15 Haziran’dan sonra iç pazarın biraz daha hareketlenmesini umduklarını kaydetti.

‘Son dakikacılar’ın oranı yüzde 35-40’lara varacak

Setur Yurtiçi Operasyon Müdürü Serhat Günay, geçen yıllarda tüketicinin yüzde 45’inin erken rezervasyonu tercih ettiğini söyleyerek, “Yüzde 25’i tatil planları için sezonun başlamasına yakın, geri kalanı ise tatillerinin 2-3 hafta öncesinde rezervasyonlarını yaptırıyordu. Bu yaz sezonunda son dakikacıların oranı yüzde 35-40’lara varacak. Yeni dinamiklere hızlıca karşılık verdik. Bu alternatiflerle şu anda geçen yılın yüzde 100 üzerinde satış yapıyoruz. Butik oteller, mavi turlar ve butik kültür turları, tercihte ilk sıralarda” dedi. Yerli turistin, erken rezervasyonda önceki yıllarda olduğundan çok daha az satın alma yaptığını ifade eden Tatil Sepeti Genel Müdürü Koray Küçükyılmaz, “Son dakika satışlarının daha yoğun geçmesini bekliyoruz. Bir hareketlilik başladı. Haziranda otellerde ağırlıklı olarak yerli turistleri göreceğiz. Daha iyi bir yaz dönemi bekleniyor; fakat 2019 rakamlarının geçilemeyeceğini öngörüyoruz. Özellikle Antalya, Bodrum, Çeşme, Kuşadası, Fethiye gibi destinasyonlar ilgi görmeye devam edecek. Villa kiralama, karavan, çadır, yayla tatili gibi seçeneklere ve küçük butik otellere bu yıl da talep artarak devam edecek” diye konuştu.

Geçen yıl açılmayan oteller, bu yaz açılacak

Yaz sezonu için erken rezervasyon döneminde iyi bir satış grafikleri olduğunu ama vaka sayıları artınca sayıların düştüğünü dile getiren Jolly Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar, “Biz bir günde bin satış beklerken bir günde 3 bin 200 satış gerçekleştirdik. Şu an beklediğimizin üzerinde satıyoruz. Hazirandan sonra vaka artmaz ve kısıtlama olmazsa yüzyılın en yoğun talepli yılını yaşarız. Geçen yıl açmayan oteller, bu yıl açacak. Biz de iç pazarda sezonu uzatmaya çalışıyoruz. Otelleri sadece yerli turistlerle doldurmak mümkün değil. Erken rezervasyon 7 Haziran’da bitince, fiyatlar yüzde 40 artacak” dedi. Mayısta, bu yaz sezonuna beklenilen ilginin oluşmadığını söyleyen Neredekal.com Genel Müdür Yardımcısı Özkan Baş da, şunları anlattı: “Haziranla birlikte yoğun bir hareketlilik bekliyoruz. Kısıtlamalar ve tam kapanma etkisi ile rezervasyon kararları son ana bırakıldı. Site içi aramaların çok büyük bir kısmı yakın tarihli aramalar, Haziran giriş - çıkışlı hacim çok yüksek. Geçen yıl popülerliği artan glamping, karavan, villa kiralama gibi trendlere ilgi devam ediyor. Yerli turistin ilgisi butik otelde yoğunlaşacak. Bu yıl üye tesislerimizin yüzde 95’i sezonda açık olacağını belirtti. Oda fiyatlarında haziran ve temmuz aylarını baz alırsak, geçen yıla göre ortalama yüzde 40 artış var. Alaçatı, Marmaris, Olimpos, Datça, Ayvalık ve Bozcaada öne çıkan destinasyonların başında geliyor.”

Bilet satışında temmuz önde

Bilet satışlarında mart ve mayıs döneminde geçen yıla göre 8 kat artış olduğunu belirten Wingie Enuygun Group CEO’su Çağlar Erol, en çok satışın beklenenin aksine İstanbul-Trabzon biletlerinde yaşandığını, Antalya’nın ise ikinci sırada olduğunu kaydederek, “Kurban Bayramı’nın hafta içi olmasıyla 16 gün tatil imkanı ile talepler, temmuzun ikinci yarısına yoğunlaşıyor. Geçen yaz çok revaçta olan çadır ve karavan trendi devam ediyor. Her şey dahil otellere olan talep, geçen yıl yerini butik otellere bırakmaya başlamıştı. Bu yıl geçen yıla kıyasla 6 kat fazla butik otel aranıyor. En çok arananlar bungalovlar, odasında havuz olan oteller” diye konuştu.

Yerli turist tekneyi sevdi

Viravira.co CEO’su Baran Yıldırım, şu ana kadar yapılan rezervasyonların büyük kısmının yerli turistlerden geldiğini belirterek, “Geçmişte yat turizminde talebin yüzde 60-70’i yurtdışından geliyordu. Bu sezon ise yurtiçi talep daha fazla. Haziran, temmuz ve ağustos ayları için birçok tekne doldu. Sektör, pandemi nedeniyle tatilini 2021’e öteleyen misafirlerin etkisiyle yüzde 15-20’lik bir dolulukla yıla başladı, şu an doluluk yüzde 60’ları aştı. Bayram haftasının doluluğu ise yüzde 90. Yüksek sezonda yüzde 100’e yakın kapasite bekliyoruz. Yılın ilk 5 ayında geçen yıla göre rezervasyon sayısı yüzde 280, işlem hacimleri ise yüzde 490 arttı” diye konuştu.

Villalarda doluluk yüzde 70’i aştı

Villaların yaz sezonu doluluğunun yüzde 70’i aştığını kaydeden Tatildekirala.com CEO’su Ruşen Mat, “Son dakikacı turistle bu yılın da yüzde 90’ın üzerinde bir dolulukla kapanmasını bekliyoruz. Temmuz ve ağustos için villa ve teknelerde yer bulmak güçleşti. Villaların neredeyse tamamı yerli turist ile dolmaya başladı. Bu alışkanlık devam edecek. Arzın artmasıyla her segmentten misafirlere hizmet sağlayabilir hale geldik. Bu, pazarın büyümesinin ana faktörlerinden biri” dedi. Mat’ın verdiği bilgilere göre geçen yıl villa kiralama pazarı yüzde 235 büyüyerek, 1.6 milyar TL’lik ciroya ulaştı. Bu yıl ortalama sepet tutarlarının yüzde 50'nin üzerinde artmasıyla bu hacmin 3 milyar TL’ye çıkması bekleniyor. Önceki yıllarda 6 bin civarı villa kiralama amacıyla pazarda yer alırken, bu yıl sayı 3,5 katına çıkarak 20 bini aştı. Villa kiralama sektöründe iki yılda 12 kata ulaşan talep oluştu. NG Kütahya Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Güral ise, NG Phaselis Bay Otel’de villaların yüzde 85’inin haziran, temmuz, ağustosta şimdiden dolduğunu belirtti.

Yurtiçi rezervasyonlar için teşvik uygulaması önerisi

TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, yurtiçi turizm pazarının yeniden hareketlendirilmesinin büyük önem arz ettiğini kaydederek, “Devletimiz, seyahat acenteleri üzerinden gerçekleştirilecek yurtiçi rezervasyonlar için geçen yıl İtalya ve Rusya’nın uyguladığına benzer hibe, teşvik uygulamaları yapabilir. Turizm, 50’den fazla sektörü harekete geçiren lokomotif niteliğindeki bir sektör. Halkımız çok bunalmış durumda, tatil yapmak istiyor. Sağlanacak teşvik ve desteklerle iç pazarda önemli bir hareket oluşturulabilir ve yaz döneminde yoğun bir sezon geçirebiliriz” dedi.

Haftalık 5 bine de 12 bin TL’ye de villa var

Özel havuzlu, geniş bahçeli ve çocuklar için oyun odasına sahip olan villalara ilgi arttı. Villalar, genellikle 7 gecelik dönemler halinde kiralanıyor. En çok tercih edilen 5 bölgenin özel havuzlu 2-3 odalı villalarının ortalama haftalık fiyatları ve önceki yıla göre artış oranları aşağıdaki gibi;

Fethiye: 12.000 TL (%40)

Kalkan: 11.000 TL (%60)

Bodrum: 18.000 TL (%80)

Belek: 9.000 TL (%40)

Didim: 5.500 TL (%40)

Kişi başı haftalık 2 bin 500 TL’ye yelkenli tekne

Yüksek sezonda kişi başı haftalık 2.500 TL’den başlayan fiyatlarla bir yelkenli tekne kiralayabilirsiniz. Gulet tipi tekneler ise kişi başı haftalık 3.500 TL’den başlıyor.

Tekneciler Göcek’i seviyor

Bu sezon en çok tercih edilen rotalar yüzde 30 ile Göcek, yüzde 18 ile Fethiye ve yüzde 16 ile Bozburun. Özellikle Bozburun, iç pazara hitap eden makul fiyatlı gulet portföyü ile son yıllarda popüler hale geldi.

En çok tercih edilen tekne: Gulet

En çok tercih edilen tekne tipi ise yüzde 65 ile gulet. Guleti yüzde 20 ile yelkenli, yüzde 8’le katamaran ve yüzde 7 ile motoryat takip ediyor. Son dönemde katamaran sınıfı teknelere olan ilgide de ciddi bir artış var.