Otellere 'bağışıklık sertifikası' geliyor

20 Nisan 2020

Selenay YAĞCI

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turizmde uluslararası kabul gören ‘koronasız alan’ sertifikasyon sistemi geliştirdiklerini açıkladı. Ersoy, “Sağlık, Ulaştırma, Tarım ve Orman Bakanlıkları yetkilileri, THY ve havaalanları ve STK’ların bulunduğu bir komite oluşturduk ve bu hafta ilk toplantıyı yaptık” dedi. “Geliştirdiğimiz model dünyaya da örnek olacak” diyen Ersoy, mayısın ilk haftası sonuçlandırmayı hedeflediklerini, mayıs sonuna kadar da aşamalı şekilde tesisleri sertifikalayacaklarını kaydetti. Ersoy, “Bizzat konuştuğum büyük tur operatörlerinin üst yöneticileri de çok olumlu yaklaştı” dedi. Ersoy, “Araç sterilizasyonu, araç personelinin bağışıklık belgesi, personelin pandemi eğitimi alması, otel, havalimanı restoran, acente, müze ve ören yerinde alan sterilizasyonu önemli. Uluslararası otoritelerin kararıyla yolcuların bağışıklık belgeleri isteneceği ile ilgili bir mutabakat sağlanacak. Bütün bunları çatı sertifikasyon sistemi altında toplayacağız. Hem bakanlık sitelerinden duyuracağız, hem de yolcu gönderen tur operatörlerinin sitelerine koymasını sağlayacağız” diye konuştu.

Kriterler birlikte belirlenecek

DÜNYA’ya konuşan Türkiye Otelciler Birliği Başkanı Müberra Eresin, ‘Hazırlık Komitesi’nin içinde yer aldıklarını belirterek, projenin tüm paydaşları kapsayacak şekilde genişletilmesini ve Turizm Bakanlığı’nın koordinasyonunda gerçekleşmesini desteklediklerini kaydetti. Şu anda üye otellerle online eğitimlere başladıklarını ve belge de verdiklerini kaydeden Eresin, “Bu eğitimlerin sertifikaya bağlanması bizim için de çok faydalı olacak. İşin özü şu ki; Sağlık Bakanlığı’nın ‘evden çıkabilirsiniz’ diyeceği gün için tüm hazırlıklarımızı yapıyor ve otellerimizi sonraki günlere hazırlıyoruz. Bu konuda Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın üzerinde çalıştığı sertifikasyon programı için, konaklama sektörü konusunda partnerlerimizle ve yabancı iş ortaklarımızla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çalışmalarımızı hazırlık komitesi ile paylaşıyoruz” dedi. AKTOB Başkanı Erkan Yağcı da normalleşme başladığında tavsiyelere ihtiyaç olacağını ve bu projenin sektöre yön vereceğini ifade etti.

Normale dönüş mayıs sonunda



Mayısın ikinci haftası, normalleşmenin Türkiye açısından mümkün olacağını düşündüğünü ifade eden Ersoy, “Normalleşmeyle birlikte, mayıs sonuna, bayrama yetişeceğini düşünüyorum” dedi. Öte yandan Ersoy, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile 6 ay ödemesiz, 36 ay vadeli, çok düşük faizli ve 10 bin liraya kadar limitli bir krediyi profesyonel turist rehberlerinin kullanımına açtıklarını bildirdi. Müzelerin kapalı kaldığı süreyi de MüzeKart'lara ilave edeceklerini açıkladı.