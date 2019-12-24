Otellerin renovasyon hacmi 4 milyar dolar

24 Aralık 2019

FİKRİ CİNOKUR

ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı, Türkiye'deki otellerin yarısının renevasyon dönemine girdiğini, yaklaşık 4 milyar dolarlık bir renovasyon pazarı söz konusu olduğunu söyledi.

Antalya Fuarcılık ve Yatırımları Anonim Şirketi (ANFAŞ) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı, Türkiye’nin en büyük konaklama, ağırlama, yiyecek ve içecek endüstrisi HORECA (Hotel, Restaurant, Cafe) Fuarı'nın 15-18 Ocak tarihleri arasında Antalya'da gerçekleştirileceğini belirterek,bu fuarın 3,5 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşacağını öngördüklerini kaydetti.

Bu dönem 31. ANFAŞ Hotel Equipment Uluslararası Konaklama ve Ağırlama Ekipmanları İhtisas Fuarı ve 27. ANFAŞ Food Product Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas Fuarı ile eş zamanlı olarak düzenlenecek HORECA Fuarı'nda, 600'den fazla firmanın, 3 bin 700’den fazla markasını sergileneceğini, 50 binden fazla yerli ve yabancı profesyonelin ziyaret etmesini hedeflediklerini anlatan Bıdı, turizm sektöründe müşteri profili ve taleplerinin de değiştiğine dikkat çekti.

Otellerin renovasyon dönemi

İnşaat sektörünün de durgun bir dönem yaşadığını vurgulayan Bıdı, turizmde rekorlar kırarak tüm zamanların en iyi dönemini yaşayan özellikle Antalya bölgesindeki otellerin yenileme ve renovasyon döneminin geldiğini belirtti. Ali Bıdı, şöyle devam etti.

''İnşaat sektörü bu yıl rekor kıran turizm sektöründe yer alan ve 4 milyar dolarlık ticari hacme ulaşan otellerin, yenileme ve değişim yapma isteklerine gözünü dikmiş durumda. Son yıllarda turist profilinde ve müşteri taleplerinde değişimler yaşanıyor. Turizmin yükselen trendi gastronominin yanı sıra, Türkiye’ye yapılan ziyaretlerin yüzde 50’si tarih ve kültürel değerlerimizi keşfetmek için de yapılıyor. Müşteriler, artık daha yüksek, temalı, hikayesi olan tesisleri tercih ediyor. Otel yapıları yenileme pazarında beklenti yüksek. Yapı sektöründe pazar gelişme şansı en yüksek bölge ise Akdeniz. Turizmde üst üste rekorların kırıldığı 2018-2019 sezonları sonrası büyük bir yenileme ve revize yatırımlar bekleniyor.''