Özeken: Turizmde ‘deniz ve kum’a alternatif alanlar büyüyor

14 Aralık 2019

Selenay YAĞCI

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) yeni çalışma döneminde bir tazelenme sürecine girdi. Turizm sektöründe alternatif pazarlara odaklanan dernek turizm çalışmalarını artık Yeni Turizm Kaynakları Geliştirme Komitesi olarak yürütüyor.

MÜSİAD Yeni Turizm Kaynakları Geliştirme Komitesi Başkanı Muhammet Ali Özeken, Türkiye’de 30’dan fazla turizm ürünü olduğunu ve Türkiye’nin özellikle sağlık ve termal turizmde, helal turizmde, kongre turizminde, kültür ve doğa turizminde potansiyelinin büyük olduğunu vurgularken, bu alternatif turizm faaliyetlerinin giderek büyüdüğünü belirtiyor.

Her şeyin değiştiği ve kendini yenilediği bir çağda MÜSİAD'ın da kendisini yenilediğini belirten Ali Özeken, "Sahip olduğumuz ama henüz yeteri kadar verimli değerlendirdiğimiz turizm kaynaklarımız üzerine çalışıyor, deniz kum güneş turizminin dışına çıkarak ürün çeşitliliğini artırmayı hedefliyoruz" dedi. Türkiye deniz kum güneş turizmindeki potansiyelini yıllar önce ortaya çıkardığını ve hak ettiği noktaya da hızla gittiğini vurgulayan Özeken, alternatif turizm pazarlarında atılacak doğru adımlarla Türkiye’nin dünyanın en önde gelen ülkeleri arasına gireceğine inandıklarını söyledi.

MÜSİAD Yeni Turizm Kaynakları Geliştirme Komitesi olarak bölgelerin kalkınmasında lokomotif olacak turizm modellerini geliştireceklerini söyleyen Özeken, "Komitemiz sağlık turizminden, kültür turizmine, doğa turizminden, helal turizme, şehir, sahil ve termal otel işletmecilerine, kongre turizminden dizi ve film turizmine varıncaya kadar kendi alanlarında çok başarılı üyelerimizden oluşuyor. Komitemizin ilk toplantılarında uzunca Türkiye’nin alternatif turizm potan siyelleri üzerine araştırmalar ve sunumlar yaptık. Bunları bir özet rapor haline getirdik ve gördük ki sektörde otuzdan fazla turizm türü konuşulurken ülkemizin özellikle sağlık ve termal, helal, kongre, kültür, doğa ve yayla, kış ve gastronomi turizm ürünleri üzerine kaynaklarının çok geniş olduğunu ve bu alanlarda faaliyetlerimizi yoğunlaştırmamız gerektiğini tespit ettik" diye konuştu.

"TTGA turizme katkı sağlayacak"

Turizmin gelişimindeki en büyük araç olan tanıtım stratejilerine vurgu yapıldığını ifade eden Özeken, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı için küresel turizm pazarında söz sahibi olan ülkeler buna benzer ajansları çok önceleri kurduklarını hatırlatarak, şunları anlattı: "Biz ajansın kurulmuş olmasını çok olumlu görüyor, turizmimizin tanıtımında ciddi katkı sağlayacağına inanıyoruz" Burada önemli olanın bu bütçeyi oluşturacak olan özel sektörün ajansın yönetim organlarında aktif görev alması olduğunu kaydeden Özeken, sadece deniz-kum-güneş turizmine değil, ülke olarak potansiyel sahibi olan tüm turizm ürünlerine dağıtılarak kullanılması olduğunu vurguladı. MÜSİAD olarak TTGA’da aktif görev almak istediklerini ifade eden Özeken, "Ayrıca örneğin Akdeniz Bölgesinde mevcut turizm faaliyetleri %85 oranında paket turlardan oluşmakta. Halbuki geleceğin turistleri bireysel hareket etmekten hoşlanıyorlar ve mümkün olduğunca yeni nesil turistlerin ferdi organizasyon yapabilecekleri ortamları hazırlamamız gerekiyor. Bunun için de gelişmiş altyapı ve güçlü tanıtımın etkisi daha da öne çıkacak" dedi.