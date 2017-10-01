Pamukkale'de Çinli turist yoğunluğu yaşanıyor

01 Ekim 2017

Çin'de 1-8 Ekim'de kutlanan Çin Ulusal Günü ve Sonbahar Bayramı tatilini fırsat bilen turistler, Pamukkale'de yoğunluk oluşturdu.

Yaz sezonunun kapanmasının ardından yerli turistlerin azaldığı bölgede, yabancı turistler sabahın erken saatlerinden itibaren Antalya'daki otellerinden Pamukkale'yi görmek için yola çıkıyor.

Pamukkale travertenlerinde yürüyen turistler fotoğraf çekerek bu anı ölümsüzleştiriyor.

Antik tiyatro ve anıt mezarların olduğu yerleri de ziyaret eden turistler eğlenceli zaman geçiriyor.

Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği Başkanı Gazi Murat Şen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Pamukkale'nin, Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden birisi olduğunu belirterek, yabancıların ilgisinin dört mevsim sürdüğünü, turistlerin bölgenin muhteşem manzarasının etkisinde iyi vakit geçirdiğini söyledi.

Çin'den gelen elektrik mühendisi Elix Jinid, ailesiyle her yıl Pamukkale'yi ziyaret ettiklerini söyledi.

Kız arkadaşıyla Pamukkale'ye gelen Çinli Han Sujing de bölgenin "inanılmaz güzel" olduğunu belirterek, "Çin'e geri döndüğümde arkadaşlarıma burayı kesin tavsiye edeceğim. İnanılmaz manzarası var." dedi.

Lujing Dajı ise Pamukkale'den çok etkilendiğini kaydetti.

Kaynak: AA