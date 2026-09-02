Petroldeki yükseliş ucuz uçuşları vurdu

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Petrol fiyatlarındaki yükseliş, Avrupa havacılığında kış tarifelerini etkilemeye başladı. Ryanair, yakıt maliyetindeki riskini sınırlamak amacıyla bazı seferleri azaltırken kararın uçak bileti fiyatlarına da yansıyabileceğine işaret etti.

Kış programında iki milyon yolcu eksildi

Ryanair, Mart 2027’de sona erecek mali yıla ilişkin yolcu hedefini 216 milyondan 214 milyona indirdi. Yapılan değişiklik, şirketin daha önce planladığından iki milyon daha az yolcu taşıması anlamına geliyor.

Şirket, kapasite azaltımının özellikle yakıt maliyetlerinin daha fazla risk oluşturduğu kış döneminde uygulanacağını bildirdi. Kararın talepteki sert bir gerilemeden kaynaklanmadığını gösteren Ağustos verilerine göre Ryanair’in aylık yolcu sayısı yüzde 6 artarak 22,2 milyona ulaştı.

Jet yakıtında varil fiyatı 140 dolara çıktı

Şirketin açıklamasına göre jet yakıtının varil fiyatı yaklaşık 140 dolar seviyesinde bulunuyor. Ryanair, petrolün uzun süre yüksek kalması halinde Avrupa’daki kısa mesafeli uçuşlarda bilet fiyatlarının artabileceği uyarısında bulundu.

Yüksek yakıt maliyetleri yalnızca şirketin giderlerini artırmıyor, kârlılığı düşük hatların programdan çıkarılması riskini de büyütüyor. Kapasitenin azaltılması ise yoğun dönemlerde daha az koltuğun satışa sunulması ve ucuz bilet bulmanın zorlaşması sonucunu doğurabilir.

Yakıtın büyük bölümü sabit fiyata bağlandı

Ryanair, Mart 2027’ye kadar kullanacağı jet yakıtının yüzde 80’ini varil başına yaklaşık 67 dolardan sabit fiyata bağladı. Bu koruma şirketin maliyetlerinin büyük bölümünü sınırlasa da kalan yüzde 20’lik bölüm güncel petrol fiyatlarından etkileniyor.

Mevcut jet yakıtı fiyatıyla şirketin sabitlediği fiyat arasında belirgin bir fark bulunuyor. Ryanair bu nedenle talebi tamamen kaybetmeden, yüksek maliyete açık uçuşların sayısını azaltarak kış dönemindeki riskini sınırlamayı hedefliyor.

İlk baskı bilançoda görüldü

Petrolün Ryanair üzerindeki etkisi şirketin son bilançosuna da yansıdı. Mali yılın ilk çeyreğinde vergi sonrası kâr yüzde 34 azalarak 538 milyon euroya inerken yolcu sayısı yüzde 6 arttı, ortalama bilet fiyatları ise yüzde 6 geriledi.

Şirket bir önceki mali yılı 2,26 milyar euro vergi sonrası kâr ve 208,4 milyon yolcuyla tamamlamıştı. Ryanair yeni mali yılda da kâr bekliyor ancak vergi sonrası kârın geçen yıl ulaşılan rekor seviyenin altında kalacağını öngörüyor.

Avrupa’da ucuz bilet dönemi zorlanıyor

Ryanair’in kararı, petrol fiyatlarının yüksek kaldığı bir ortamda düşük maliyetli havayollarının karşılaşabileceği baskıyı ortaya koyuyor. Yakıt giderlerindeki artışın uzun sürmesi, şirketleri kapasite azaltımı ile bilet fiyatlarını yükseltme arasında seçim yapmaya zorlayabilir.

Açıklama Türkiye çıkışlı uçuşlar için doğrudan bir zam kararı anlamına gelmiyor. Ancak Avrupa içindeki kısa mesafeli hatlarda kapasitenin azalması, Avrupa seyahati planlayan veya bağlantılı uçuş kullanan yolcuların daha yüksek fiyatlarla karşılaşma ihtimalini artırabilir.