Plajlarda dikkat çeken yasak: Çukur kazmanın cezası dudak uçuklattı

Yaz sezonunun yaklaşmasıyla birlikte İspanya sahilleri yeniden dolmaya başladı. Ancak artan ziyaretçi yoğunluğu nedeniyle yerel yönetimler ve çevre kurumları, kıyıların korunmasına yönelik denetimleri sıkılaştırıyor. Ülkede özellikle plajlarda kum kazılmasıyla ilgili cezalar sosyal medyada ve basında geniş yankı uyandırdı.

İspanya’daki kıyı koruma yasası “Ley de Costas”, plajları kamusal alan olarak tanımlıyor ve doğal yapıya zarar verebilecek müdahaleleri sınırlandırıyor. Ancak küçük kumdan kale yapmak ya da yüzeysel kum hareketleri genellikle sorun oluşturmuyor.

Yetkililer özellikle büyük ve derin çukurların güvenlik riski oluşturabileceğini, ayrıca sahilin doğal yapısını bozabileceğini belirtiyor. Bu tür durumlarda müdahale edilebiliyor.

Deniz kabuğu ve taş toplamak da yasak kapsamına girebilir

Kurallar yalnızca kum kazmakla sınırlı değil. Deniz kabukları, taşlar ve kum gibi doğal materyaller de kıyı ekosisteminin bir parçası kabul ediliyor.

Tek bir kabuk almak çoğu zaman sorun yaratmasa da, toplu şekilde materyal toplamak veya çevreye zarar verecek ölçüde müdahalede bulunmak ceza nedeni olabiliyor.

100 Euro'dan başlayıp 60 bin Euro'ya çıkabiliyor

Yetkililere göre küçük ihlallerde cezalar genellikle 100 ila 3 bin Euro arasında değişiyor. Ancak ciddi çevresel zarar, büyük çaplı kum veya taş çıkarılması ya da tekrar eden ihlaller durumunda ceza 60 bin Euro'ya kadar yükselebiliyor.

Yerel belediyeler ayrıca kamp yapmak, mangal yakmak, çöp bırakmak ve bazı bölgelerde köpek gezdirmek gibi konularda da ek yaptırımlar uygulayabiliyor.

Amaç sahilleri korumak

Kuralların temel amacı turistleri caydırmak değil, kıyı ekosistemini korumak. Deniz kabukları ve taşların küçük canlılar için yaşam alanı oluşturduğu, aşırı müdahalenin erozyonu hızlandırabileceği belirtiliyor.

Yetkililer, ziyaretçilerin yerel uyarı levhalarına dikkat etmelerinin ve doğal yapıyı koruyacak şekilde hareket etmelerinin yeterli olacağını vurguluyor.