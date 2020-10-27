POYD Başkanı Atmaca: Alternatif pazarlar peşindeyiz

27 Ekim 2020

Son yıllarda pazar çeşitliliği konusunda çok yoğun çalışmalar yaptıklarını dile getiren Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, pandeminin kendilerine önemli dersler verdiğini vurguladı. Şu an 2021'in hazırlıklarını yaptıklarını açıklayan Atmaca, "COVID-19'un bize öğrettiği yeni derslerle bambaşka bir hizmet, bambaşka bir güvenli turizm sertifikası anlayışıyla hızla yolumuza devam edeceğiz. Gelecek yıllar için alternatif pazarlar peşindeyiz, önemli girişimlerimiz var. Sadece birkaç noktadan değil, dünyanın her köşesinden turist çekmek istiyoruz." diye konuştu.

Bu yılki en büyük hedeflerinin mümkün olduğunca çok tesisi açık tutabilmek olduğuna işaret eden Atmaca, kış sezonunda daha fazla tesisi açık tutup, 2021'e daha hazırlıklı başlamak istediklerini kaydetti.

"2023 stratejimiz hem ürün hem pazar çeşitliliği geliştirmek"

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Erkan Yağcı ise özellikle Rusya'nın Antalya için önemli bir pazar olduğunu, halen Rus turistlerin gelmeye devam ettiğini belirtti.

Sektör olarak pazar çeşitlenmesi konusunda yeni çalışmalarının olacağına dikkati çeken Yağcı, "2023 turizm stratejimiz hem ürün hem pazar çeşitliliği geliştirmek. Bu noktada atılımlarımız olacak. Zaten salgından önce pazar ve ürün çeşitliliği ile tanıtım, bu 3 temel strateji gündemdeydi." ifadesini kullandı.

Turizm sektörünü ülke ekonomisinin lokomotifi olarak değerlendiren Yağcı, buraya yapılan her yatırımın geri dönüşümünün sağlanacağını ifade etti.

Kaynak: AA