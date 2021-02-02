Rehberlerden, 131 yıl önce getirilen dil şartının kaldırılması çalışmasına tepki

Seyahat acentelerinin, turist rehberliği mesleğini yapabilmek için gerekli olan en az bir yabancı dil bilme şartının değiştirilmesi yönünde yasal düzenleme yapılması için girişimde bulunduğu öğrenildi. Bu amaçla Kültür ve Turizm Bakanlığı nezdinde girişimde bulunan acentelerin, 6326 sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu’nda yer alan ‘en az bir yabancı dil bilme şartının kaldırılmasını talep ettiği kaydediliyor. Girişimlere tepki gösteren Türkiye Turist Rehberleri Birliği (TUREB) Başkanı Suat Tural, kayıtlı 11 bin 500 rehber yanı sıra üniversite ve yüksekokullarda turist rehberi yetiştiren 90 bölümün olduğunu belirterek, bunun yaşama geçirilmesi halinde orta vadede rehberlik mesleğinin bitebileceği uyarısında bulundu.

Gelişmeleri DÜNYA’ya değerlendiren Suat Tural, girişimlere tepki göstererek, kayıtlı 11 bin 500 rehber yanı sıra üniversite ve yüksekokullarda turist rehberi yetiştiren 90 bölümün olduğunu belirtti. Tural, bu düzenlemenin hayata geçirilmesi halinde orta vadede rehberlik mesleğinin bitebileceği uyarısında bulundu.

Bu talebe gerekçe olarak, Türk turistlere verilen hizmetin gösterildiğine dikkat çeken Tural, “Her mesleğin bir minimum bilgi ve eğitim düzeyi vardır. Bizde de yabancı dil gerekliliği yer alır. Bütün dünyadaki uygulama böyledir. Kendi dilinde kendi insanına da yapsa bile yine yabancı dil bilme şartı vardır” dedi. 11 bin 500 kayıtlı üye, 90 bölüm var

Türkiye’de 43 tane ön lisans, 37 lisans, 10 tane tezsiz yüksek lisans olmak üzere 90 turist rehberliği bölümü bulunduğu bilgisini veren Suat Tural, bu sayının çok fazla olduğunu, halen 11 bin 500 kayıtlı üyeleri bulunduğunu aktardı. Yasanın açık olduğunu, Kültür ve Turizm Bakanlığı ruhsatı ve TUREB çalışma kartı olmayanların rehberlik hizmeti veremeyeceğini ifade eden Tural, “Yabancı dil şartını ortadan kaldırırsak rehberliğin çekirdeğini ortadan kaldırırız. Avukatlık mesleğine girişte hukuk fakültesi okuma şartının kalktığını düşünün. Bizde de yabancı dil şartını ortadan kaldırırsanız 20 yıl sonra dil bilen rehber kalmaz. Ortalık lisanslı fakat işsiz insanlarla dolar” diye konuştu.

Tural, turist rehberliğine yönelik yabancı dil şartının bundan 131 yıl önce 29 Ekim 1890’da Sultan Abdülhamit imzasıyla 190 sayılı Nizamname ile getirildiği bilgisini verdi. Cumhuriyetin ilanından henüz 2 yıl geçmeden 1925’te yapılan yasal düzenlemeyle de bu hükmün devam ettiğini söyleyen Tural, “Türkiye’nin dışa açılan yüzü olan rehberlik mesleği, ehil kişilerce yapılmalı” şeklinde konuştu.

15 aydır işsiz olan turist rehberleri zorda

Suat Tural, meslek mensuplarının 2019 yılında sezonun kapandığı Ekim ayından bu yana geçen 15 aydır işsiz olduğunu ve en az 3-4 ay daha işlerin açılmasının beklenmediğini belirtti. Rehberlerin herhangi bir şirkete bağlı çalışmadığı için devletin pandemiyle ilgili desteklerinden yararlanamadıklarını dile getiren Tural, “Geçen yıl 10 bin liralık kredi desteğine 2 bin 500 üyemiz başvurdu, bin 800’ü yararlanabildi. Şimdi bu kredilerin geri ödeme dönemi geldi. Ancak o zamandan bu zamana kimse para kazanamadı ki bu borçları nasıl ödesin” diye konuştu. Üyelerine sıkıntı yaşatmamak için TUREB olarak aidat almadıklarını ve kurumsal yapının da finansal sıkıntıda olduğunu söyleyen Tural, TUREB’e de destek istedi.