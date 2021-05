Rezervasyonda şimdiden %90’dayız

“Pandemi, Türkiye’deki birçok sektörü Avrupa’ya yakınlık avantajıyla ihracatta öne çıkarırken, bu alanlardan biri de ‘lüks turizm’ oldu. Geçen yaz üst gelir grubundaki Rus turistler, Avrupa’daki COVID-19 vaka sayılarındaki artış nedeniyle rotayı Türkiye’ye çevirdi. Bu yıl da durum farklı değil. Rus zenginler, özel jetleriyle ultra lüks tatil için şimdiden rezervasyonlarını yaptırdı.” Bu sözler, Mandarin Oriental, Kempinski Residences, Armani/Casa gibi dünya çapındaki prestijli markalarla yaptığı işbirlikleriyle gayrimenkul ve turizm sektöründe faaliyet gösteren Astaş Holding’in Yönetim Kurulu Üyesi Tuncay Aşcı’ya ait. Aşcı’nın verdiği bilgilere göre, Bodrum’daki otelleri Mandarin Oriental Bodrum’da, şimdiden Temmuz-Ağustos rezervasyonları yüzde 90 doluluğa ulaştı. Pandemi öncesinde ağırlıklı olarak İngilizlere hizmet veren otelde, misafir profiline Ruslar da eklendi. Sehayat kısıtlamalarının kalkmasıyla tam kapasiteye ulaşmayı hedefleyen otelde, bir gecelik standart oda fiyatı 1.500 Euro. Lüks turizmin pandemiden çok da fazla etkilenmediğini söyleyen Tuncay Aşcı ile işlerini konuştuk…

Tuncay Bey, öncelikle Holding’deki yapılanmayı kısaca anlatır mısınız?

Astaş olarak son 40 yıldır hazır giyim camiasında ihracat yapan ya da iç pazardaki markaların hemen hepsinin tesislerinde teknolojilerimiz var. Her türlü dikiş otomasyonları, otomatik dizayn programları, moda tasarım programları gibi anahtar teslim teknolojiler tedarik ediyoruz. Makinelerle birlikte know-how da satıyoruz. Bunun dışında 20 yıldır da lüks segmentte gayrimenkul projeleri ve oteller geliştiriyoruz. Kempinski Residences Astoria, Maçka Residences Design by Armani Casa Managed by Kempinski, Bellevue Residences İstanbul Managed by Kempinski, The Residences at Mandarin Oriental Bodrum ve Mandarin Oriental Bodrum Otel gibi faaliyete geçen projelerimizin yanı sıra devam eden projelerimiz de var.

Turizm sektörü bugünlerde oldukça hareketli, vaka sayılarındaki artış sektörün moralini bozmuş durumda. Sizde durum nasıl?

Mandarin Oriental Bodrum’da üst segmentte bir hizmet veriyoruz. Otelimizde Temmuz ve Ağustos ayında süit, rezidans ve villalarda doluluk oranı yüzde 90’a ulaştı. Bu durum, açıkçası bizim için gurur kaynağı. Türkiye’ye ilk defa gelen üst düzey turistleri her yıl olduğu gibi bu sene de en iyi şekilde ağırlayacağız. Geçen sene Rusya’dan özel jetleriyle gelen misafirlerimiz vardı. Bu sene de aynı görüntü var. Geçen sene eylül ayında bile yüzde 94 dolulukla kapattık. Hatta kasım ortasına kadar otelimiz ciddi doluluk yaşadı.

Peki mayıs-haziran için ne öngörüyorsunuz?

Mart ayında artan vaka sayısı elbette sektörün moralini bozdu. Ancak bugünlerde yaşadığımız kapanma sürecinin bu sayıları ciddi oranda düşüreceğini düşünüyorum. Özellikle bu kapanma sonrasında Mayıs sonundan itibaren Haziran’ın başıyla birlikte, hem Avrupa’daki aşılanma sayısının yükselmesi hem de seyahat yasaklarının kaldırılmasıyla Türkiye’ye tekrar iyi bir rezervasyon talebi olacağını düşünüyorum. Mayıs’ta seyahat yasaklarına rağmen doluluk oranımız yüzde 70’ler seviyesinde. Haziran’da da artarak devam edeceğini düşünüyoruz.

Lüks turizme, dolayısıyla da otelinize olan yüksek talebi neye bağlıyorsunuz?

Üst gelir grubu elbette imkanlarını daha fazla kullanıyor. Özel jetleriyle otelimize gelenlerin sayısı fazla. Mandarin Oriental Bodrum projemiz 600 dönüm içinde yer alıyor ancak otelin faaliyet alanı 200 dönüm. 2.5 kilometre sahili olan bir yer. Pandemi koşullarına yönelik özel sertifikalarımız var. Zaten Mandarin Oriental bu konuda hiç taviz vermiyor. Üst düzey gelir grubu mensupları, evde oturmak yerine Mandarin Oriental Bodrum gibi rahat edebilecekleri bir yerde olmak istiyorlar.

Otelin konsepti nasıl? Fiyatlar hangi düzeyde?

Geçen sene yüzde 95 doluluğa ulaştığımız otelimizde, rezidanslar, süitler, villalar ve normal odalar var. Biz kapasiteyi 137 anahtar olarak değerlendiriyoruz ancak burada yaşam alanlarımız çok geniş metrekareli. Standart oda fiyatı gecelik 1.500 Euro. Suitlerin geceliği 3 ila 5 bin Euro, villalar ise 15 ila 20 bin Euro arasında.

En çok hangi ülkeden gelen var?

Dünyanın her tarafından gelen misafirlerimiz var. Normal şartlarda 1.sırada İngiltere vardı ancak bu sene diğer ülkelerin yanı sıra ciddi sayıda Rus misafiri ağırlayacağız. Pandemiyle birlikte üst gelir grubundaki Ruslar Türkiye’yi keşfetti. Tercihlerini Avrupa’dan yana kullanan Ruslar, geçen yıl pandemi nedeniyle rotayı Türkiye’ye çevirdi. Bu akımın sadece tatil bölgeleri değil tüm Türkiye’ye yönelik olarak bundan sonra da devam edeceğini düşünüyorum. Öte yandan otelimize ABD’den, Avrupa’dan, Doğu Bloku ülkelerinden ve Körfez Bölgesi’nden misafirlerimiz geliyor. Şu anda otelimizde yabancılar kadar Türk misafirlerimizi de ağırlıyoruz.

Yıl sonuna doğru lansman yapacak

Astaş Holding’in lüks segmentteki yatırımları sürüyor. Tuncay Aşcı, halen yapımı devam eden Mandarin Orientel Bosphorus İstanbul’un ardından The Residences at Mandarin Oriental Etiler, İstanbul ve Mandarin Oriental Etiler, İstanbul otelinin bu sene sonuna doğru lansmanının yapılacağının sinyalini verdi.