Rezervasyonlar başladı tatilci haziranı bekliyor

13 Mayıs 2020

Selenay YAĞCI

İSTANBUL - Koronavirüs salgınından ağır darbe alan turizmci, beklentilerden hızlı gelen rezervasyonlarla moral buldu. Nisan ayında bıçak gibi kesilen tatil rezervasyonları, normalleşme adımlarının ardından mayısla birlikte hareketlendi. İç turizmde haziranda hızlı toparlanma beklenen sektörde, izole otellerin yanı sıra bungalov, yat, karavan gibi alternatif tatillere talep hızlandı.

Tatilsepeti Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Karayal, son 10 günde yeni rezervasyonlarda bir hareketlenme başladığına dikkat çekerek, “Rezervasyon talepleri nisan ayında bıçak gibi kesilmişti, mayıs ile birlikte bir hareketlenme başladı" dedi. Tatilcilerin mayıs ve haziran başındaki rezervasyonlarını haziran sonu ve temmuz-ağustos aylarına ertelediklerini kaydeden Karayal, iç turizmin haziranın ikinci yarısından itibaren hızlı şekilde toparlanmasını beklediklerini söyledi.

Yurt dışı satışları da başladı

Mayıs ayında rezervasyon taleplerinde bir kıpırdanma olduğunu kaydeden Prontotour Yönetim Kurulu Başkanı Ali Onaran da “ağustos-eylül- ekim ve kasım aylarına rezervasyonlar almaya başladık. Nisan ayını yaşadıktan sonra küçük şeylere sevinmeye başladık” dedi. Birçok tur operatörünün ileri tarihe erteleme yapıldığında fiyat farkı almadığını söyleyen Onaran, “Biz de mayıs ve haziran ayı için yapılan rezervasyonların erteleme oranı yüzde 60, yüzde 40’ı da iptal. Bunlar temmuz- ağustos aylarına kaydı. Zannediyorum sektörde de böyle oranlar” diye konuştu. Onaran, yurtdışı taleplerinin de açıldığını belirterek, Hindistan kadar uzak bir ülkeye bile satış olduğunu kaydetti.

Mayıs ayında iç turizm rezervasyonlarının başladığını söyleyen TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Kuk, “Ancak, bu bizi kurtarır mı bilmiyoruz. Sis hala önümüzden kalkmadı. En zor durumda olanlar acentalar, 2 rezervasyon geliyor, 1 rezervasyon iptal oluyor. İç turizm haziranda başlarsa umudumuz olur” dedi.

Öte yandan, online seyahat platformu tatilsepeti.com’un 6 bin kişi ile gerçekleştirdiği anket, bu yıl tatil yapmayı planlayanların oranı hakkında fikir verirken, salgın sonrası tatil tercihlerindeki yeni trendleri de gözler önüne serdi. Ankete göre; korona riski azalınca bu yıl tatile gitmeyeceğini söyleyenlerin oranı yüzde 41'de kalırken, ‘tatile giderim’ diyenler yüzde 59 oldu. Tatile gitmeyi planlayanların yüzde 84'ü yurtiçi, yüzde 4'ü KKTC, yüzde 12'si yurtdışına gitmeyi planladığını belirtti. Turistler hala en çok resort oteli tercih ederken öncelik ise izolasyon oldu. Ankete göre, koronavirüs sonrası izole konaklama tercihlerinde artış gözlendi. Katılımcıların yüzde 51'i otel/resort, yüzde 32'si daha az misafirin konaklayacağı butik otel, yüzde 28'i villa ya da ev kiralama yoluna gidecek.

Koronavirüs nedeniyle seyahat tercihinde uçak-otobüs yüzde 30'da kalırken, tatilcilerin yüzde 67'si kendi aracıyla, yüzde 3'ü de araç kiralamak suretiyle tatile çıkacağını belirtti. Ankette, tatilcilerin konaklama tercihinde, tesis doluluk oranının yüzde 50 ile sınırlı tutulması, sosyal mesafe kuralı uygulanması ve odaların 24 saat boş bırakılması birinci öncelik olarak yer aldı Tatilcilerin ikinci önceliği ise misafirlerin sağlık raporu dahilinde tesislere kabul edilmesi ve açık büfe yerine kişiye özel ikram oldu.

Yat kiralama talepleri

hızlandı Tatilcom’un anketinde dikkat çeken noktalardan biri de payı yüzde 8’e çıkan tekne kiralama ve karavana olan talep artışı oldu. Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Başkanı Yusuf Öztürk de artık daha bireysel ve izole turizm şekilleri revaçta olduğunu vurgularken, insanların butik otellere, yat turizmine, Mavi Yolculuğa taleplerinde ciddi bir artış gözlemlediklerini açıkladı. Öztürk, “Ege ve Akdeniz kıyılarında Mavi Yolculuk yeniden doğacak” dedi. Önde gelen yat kiralama şirketlerinden Viravira.co’nun CEO’su Baran Yıldırım da salgın nedeniyle geleneksel tatil anlayışı değiştiğini, son dönemde tekne kiralamaya talebin hızlandığını ifade etti. Yıldırım, “Mart ayı itibarıyla düşen satışlarımız, Nisan sonu itibarıyla tekrar atış trendine geçti. Sezondan umutluyuz. Ramazan Bayramı sonrasında seyahat sınırlamalarının kalkabileceğini ve turizm sektörünün açılabileceğini, bu vesileyle de yat turizmine olan talebin daha da artacağını tahmin ediyoruz. Yurt dışı seyahatlerdeki sınırlamaların uzaması durumunda daha önceden yurt dışı tatili tercih eden kesimin de yat turizmine yönelebileceğini düşünüyoruz. Sene sonu itibarıyla, ciromuzun 2019’a göre yüzde 40’a yakın büyümüş olacağını öngörüyoruz” diye konuştu.

Sektör temsilcileri, Türkiye'de yıllık ortalama 10-12 milyon seviyelerinde seyreden otel tatili ağırlıklı seyahatlerde bu yıl yaklaşık yüzde 30 daralma beklerken, yurtdışı seyahat pazarının sonbaharda 2021 yılına yönelik satışlarla başlayacağını öngörüyor. Yabancı turist gelene kadar otellerin önemli bir kısmı açılmayacağından, fiyatların çok fazla düşmeyeceği öngörülüyor.

Tatilsepeti, 6 bin tatilciye tercihlerini sordu



-%59’u tatile gitmeyi planlıyor

-%41’i bu yıl tatile gitmemeyi düşünüyor

-%84'ü yurt içinde tatil planlıyor

-%12’si yurt dışında tatil planlıyor

-% 51'i otel/resort tercih ediyor

-%32'si butik otel tercih ediyor

-%28'i villa ya da ev kiralama yolunu seçiyor

-% 8’i tekne kiralama ve karavanla seyahat planlıyor

-% 30’un uçak ve otobüsle seyahati tercih ederken, % 67’si ise kendi aracını, % 3’ü de araç kiralama tercih ediyor

-%50 konaklama tercihinde birinci öncelik tesis doluluk oranının yüzde 50 ile sınırlı tutulması, sosyal mesafe kuralı uygulanması ve odaların 24 saat boş bırakılması birinci öncelik olarak yer alıyor.

-%40 ile ikinci öncelik ise misafirlerin sağlık raporu dahilinde tesislere kabul edilmesi ve açık büfe yerine kişiye özel ikram oldu.

Mayıs iptalleri azaldı



Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı ve Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı Mehmet İşler, iç turizm hareketinin mayıs sonunda başlayacağını belirtti. Mayıs iptallerinin azaldığına dikkat çeken İşler, rezervasyonların temmuz ve ağustos aylarına ertelendiğini söyledi.