Rezervasyonlar yeniden hızlandı: Alman turist sayısında çift haneli artış

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Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden Antalya'da yaz sezonuyla birlikte hareketlilik arttı. Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Hakan Saatçioğlu, mayıs sonu itibarıyla kentin 4 milyon 800 bin ziyaretçiyi ağırladığını açıkladı.

Saatçioğlu, ABD, İsrail ve İran arasındaki gerilimin erken rezervasyon döneminde talebi yavaşlattığını ancak haziran ayının başından itibaren rezervasyonların yeniden hız kazandığını söyledi.

Haziranla birlikte talep arttı

Rezervasyonlarda son haftalarda belirgin bir canlanma yaşandığını belirten Saatçioğlu, geçen yılki seviyelere ulaşıldığını ifade etti.

Turizm sektörünün hedeflerine yaklaşacağını düşündüğünü kaydeden Saatçioğlu, "Haziranın başından itibaren rezervasyonlar açıldı. Yoğun bir rezervasyon talebi almaya başladık. Şu anda süreç iyi gidiyor ve hedeflediğimiz rakamlara çok yaklaşacağımızı düşünüyoruz." dedi.

Ruslar ilk sıradaki yerini korudu

Antalya'ya en fazla turist gönderen ülkeler sıralamasında değişiklik yaşanmadı. Rusya, yaklaşık 450 bin ziyaretçiyle ilk sıradaki yerini korurken, Almanya ikinci sırada yer aldı.

Almanya pazarında yüzde 10'luk büyüme yakalandığını belirten Saatçioğlu, Antalya'nın yılın ilk bölümünde yaklaşık 390 bin Alman turisti ağırladığını söyledi.

İngiltere üçüncü, Polonya ise dördüncü sırada yer aldı. Sıralamanın geçen yılla aynı şekilde devam ettiği belirtildi.

Temmuz ve ağustos için beklentiler yüksek

Yaz sezonunun en yoğun dönemi olan temmuz ve ağustos aylarına yönelik rezervasyonların daha güçlü seyrettiğini aktaran Saatçioğlu, sektörün yaz aylarına ilişkin beklentilerinin olumlu olduğunu ifade etti.

Turizmcilerin bölgedeki jeopolitik gelişmelere hızlı uyum sağladığını vurgulayan Saatçioğlu, erken rezervasyon kampanyalarının uzatılmasının talebi desteklediğini belirtti.

Ukrayna pazarında büyüme sürüyor

Pazar çeşitliliğine önem verdiklerini dile getiren Saatçioğlu, savaş nedeniyle ciddi daralma yaşayan Ukrayna pazarında son yıllarda toparlanma görüldüğünü söyledi.

Geçen iki yılda Ukrayna pazarında yüzde 20'şer büyüme kaydedildiğini hatırlatan Saatçioğlu, bu yıl da güçlü bir artış beklediklerini ifade etti.

Diğer kaynak pazarlarda ise geçen yılki performansın büyük ölçüde korunduğu belirtildi.