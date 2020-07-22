Rus medyası: Türkiye'ye 4 milyon Rus turist gidebilir

22 Temmuz 2020

Rus Kommersant gazetesi, kısa zamanda uçuşların başlaması durumunda yıl sonuna kadar Rusya'dan Türkiye'ye 4 milyon ziyaretçi gelebileceğini yazdı. Kommersant, 2019 yılında bu sayısının 7 milyon olduğunu, geçtiğimiz haftalarda en çok rezervasyon yapılan yerin Türkiye olduğunu kaydetti. Kommersant, paket tur satışı olmamasına rağmen Rus turistlerin Belarus üzerinden Türkiye, Arnavutluk ve Mısır gibi ülkelere tatil yapmaya gittiğine dikkat çekti.

Aramaların yüzde 42’si Türkiye

Önde gelen tur satış sitelerinden OnlineTur.ru'da yapılan aramaların yüzde 42.2'si Türkiye turlarıyla ilgili olduğunu yazan gazete, buna karşın ülke içi tur arayanların sayısının yarı yarıya azaldığını kaydetti. Uçuş rezervasyon servisi Aviasales 1-16 Temmuz arası Minsk-İstanbul uçuşu aramalarının geçen yıla kıyasla 2.5 kat arttığını bildiriyor.

TürkRus'ta yer alan haberde ise gazetenin görüşüne başvurduğu tur operatörleri Rusya ile Türkiye arasında uçuşların yeniden başlayacağı yönündeki haberlerden sonra ülke içi tur satışının bir anda yüzde 10 gerilediğini söyledi.

Şu anda Rusya'da Türkiye istikametinde paket tur satışı yapılmıyor. Operatörler 15 Temmuzdaki haberlerden sonra sistemlerine bazı teklifler yerleştirmiş, ancak ertesi gün bu teklifleri satıştan kaldırmıştı.