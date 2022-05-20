'Rus şirketlerden rezervasyon almayın' yazısı mahkemelik oldu

Fehmi KÖFTEOĞLU

Alman tur operatörü TUI’nin Türkiye’deki şirketi Tantur’un geçtiğimiz günlerde otellere gönderdiği yazıda “sahibi Rus olan şirketlerden rezervasyon almayın” talebi yargıya taşındı.

Konuyu yargıya intikal ettiren Rus tur operatörü Sun&Fun (Eski TUI Rusya) Yönetim Kurulu Başkanı Taras Demura, “Tantur’un bu yazısı hakkında Türkiye Cumhuriyeti yargı mercilerinin gerekli değerlendirmeyi yapacağından eminim” dedi.

Gerekçe doğru değil

Taras Demura konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada şöyle diyor: “Tantur otelcilere üç tur operatörü; TT-Travel LLC (eski TUI Rusya ve BDT), Borublita ve TT Baltics ile yapılan sözleşmelerin tek tarafl ı olarak askıya alındığına ve Tantur’un bu tur operatörlerinden daha önce yapılmış rezervasyonların 31 Mayıs 2022’ye kadar iptal edeceğine ilişkin bir yazı gönderdi.

Tantur işbirliğini askıya alma kararının gerekçesini, belirtilen tur operatörlerinin AB ve İngiltere yaptırımları kapsamına giren şahıs tarafından kontrol edildiğini, bu nedenle Avrupa'nın bir yan kuruluşunun yaptırımlara uymak zorunda olduğuna dayandırıyor.

Yaptırım listesinde değiller

Bu gerekçe doğru değil. Zira adı geçen tur operatörlerinin sahiplerinden hiçbiri yaptırım listesinde değil. Tantur, gerçek dışı olduğu başından beri bilinen bir bilgiye rağmen ve yasal hiçbir dayanağı bulunmadığı halde sözleşmesi ve devam eden taahhütleri bulunan tur operatörleri tarafından kendisine ödenen avans bedellerini dondurma kararı vermiş.

Türkiye yaptırım uygulamıyor

Diğer yandan Tantur, Türk hukuku normlarına göre hareket etmekle yükümlüdür. Bilindiği gibi Türkiye Cumhuriyeti tarafından Rus vatandaşları ve şirketlerine yönelik herhangi bir yaptırım kararı alınmamış ve uygulanmamıştır."

Fun & Sun Başkanı Demura açıklamasında Tantur’un bu mektupla şirketleri hakkında gerçek olmayan bilgilerle kamuoyunda ve sektörde olumsuz imaj yaratılarak şirkete zarar verdiği için konunun yargıya taşınacağı belirtilerek, “Türkiye Cumhuriyeti yargı mercilerinde başlatılacak süreç için belge ve bilgileri hazırlıyoruz. Yargı mercilerinin Tantur’un bu eylemleri hakkında gerekli değerlendirmeyi yapacağından eminiz” dedi.

Tez Tour, Türkiye uçuşlarını durdurdu

Rus tur operatörü Tez Tour Türkiye’deki partnerlerine gönderdiği yazıda charter programlarını Haziran ayı sonuna kadar iptal ettiğini duyurdu. Tez Tour’dan gönderilen yazıda yaptırımlar nedeniyle Rusya’dan yurt dışına uçuşların yasaklandığı bu durumda operasyonların olanaksız hale geldiği belirtilerek, 17 Mayıs 2022'den 30 Haziran 2022'ye kadar Rusya Federasyonu›nun tüm şehirlerinden Türkiye'ye kalkan uçuşların zorunlu olarak iptal edildiği belirtiliyor.