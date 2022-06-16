Rus turislerin Türkiye'de tatil talebi arzı aşıyor

Rus Tur Operatörleri Birliği (ATOR) tarafından hazırlanan rapora göre, Türkiye'ye seyahat talepleri arzı ciddi şekilde aştı ve tur operatörleri uçak biletlerini de içeren tur paketlerinde önümüzdeki günlerde yetersizlik yaşanabileceği uyarısında bulunuyorlar.

ATOR'un raporunda, "Moskova'dan Antalya'ya önümüzdeki 2 veya 3 günde kalkışlı tur paketi bulmak imkansız. Ancak Türkiye'ye daha fazla uçuş açılır ise durum iyileşir" ifadelerine yer verildi.

ATOR'a göre, Dalaman ve Bodrum'a uçuşlarda yer bulmak Antalya'dan daha zor.

Ancak durumu aşırı dramatize etmemek gerektiğini de ifade eden ATOR, Temmuz ve Ağustos için turlarda hala yer olduğunu vurguladı.