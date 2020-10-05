Ruslar tatili kışa uzattı

05 Ekim 2020

SELENAY YAĞCI / İSTANBUL

Turizmde Egeli yas tutarken, Antalyalının yüzü güldü. İngilizlerin Türkiye tatilleri bıçak gibi kesilirken, Ruslar vakalara aldırmadan kışa kadar gelmeye devam edecek. Talebi gören Antalyalı otellerin bir kısmı kapanışları ertelemeye başladı. Rus Tur Operatörleri Birliği (ATOR) Türkiye’de ekim ve kasım aylarının yaz aylarından daha iyi geçeceğini savunurken, Rusya’dan turist getiren tur operatörleri sezonu aralık ayına kadar uzatacaklarını duyurdu. Ülkede Türkiye, Rusya’dan daha iyi durumda yorumları yapılırken, tatil talebi vakaların nasıl değerlendirildiğiyle ilgilenmiyor. Antalya’da plajlarda okulların etkisiyle Alman turistin sayısı azalırken, Rus turist sayısının artması bekleniyor. İlk 8 ayda en çok Alman turist gelirken, kapıların geç açıldığı Rus turist Eylül’de arayı kapatarak öne geçti.

Pandemi sebebiyle Antalya sezonu; Alman turiste temmuzda, Rus turistte ise 10 Ağustos’ta açmıştı. Vaka sayılarının etkilemediği Rusların Türkiye’ye yönelik tatil talebi geçen yıllarda olduğu gibi ekim ve kasım aylarında da devam edecek. Ağustosta da geç başlamasına rağmen en çok turistin geldiği Rusya, eylülde de 517 bin 40 turist ile birinciliğini artırarak sürdürdü. Temmuzda Türkiye’ye gelen yabancıların sayısı 932 bin iken, ağustos ayında 2 milyon 155 bin oldu. Ağustosta en çok turist gönderen ülkeler sıralamasında Ruslar, yüzde 41,4’lük payla birinci olurken, yılın 8 aylık döneminde Almanya’dan 789 bin kişi, Rusya’dan ise 772 bin kişi geldi. Eylülde sadece Antalya'ya ilk sıradaki Rusya’dan 1 milyon 831 turist gelirken, geçen yıla göre kayıp ise yüzde 79 oldu.

ATOR’un Türkiye’nin bu yıl yurt dışı tatilinde lider ülke olacağının vurgulandığı açıklamada, “Operatörlerden edinilen verilere göre, Rusya’dan Türkiye’ye turist akışı eylülde ağustosa kıyasla çok daha iyi olabilir. Salgında ikinci dalgaya ilişkin psikolojik eşik aşıldığında, turistler ekim ve kasımda Türkiye’de yazı yakalayacaklar” denildi. Geçen yıl Türkiye’ye toplamda 7 milyon Rus turist gelmişti. Turizmcilere göre, Türkiye’ye gelip Rusya’ya dönenlerde koronavirüse yakalanan olmaması ve Rusların gidebileceği destinasyon sayısının kısıtlı olması sezonun uzamasını sağladı. Önceki yıllarda bu aylarda talep önemli oranda düşerken bu yıl ekim ayına girilmesine karşın düşmek bir yana artarak devam etmesi üzerine tur operatörleri Türkiye programlarını sezonu uzatan şekilde yeniden düzenledi. Otelciler ise Rusların gelmeye devam etmesinin moral olduğunu belirtiyor.

“Ekim-kasım rezervasyonları iyi”

Sezonun kasım sonu, aralık ayı ilk haftalarına kadar uzayacağını tahmin ettiklerini belirten Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, Antalya’nın rakiplerinden sıyrıldığını ifade ederek, dünyada bu kadar kısa sürede bu kadar turisti ağırlayan başka bir kent olmadığını söyledi. Atmaca, “Rakamlardan daha ziyade bu dönemde hala turizm yapabilmek çok önemli. Şu dönemde dünyada tatil yapılan ender destinasyonlardan biri Antalya. Ekim ayıyla ilgili rezervasyonlar yüz güldürüyor. Uçuş yasağı gelmezse iyi bir kış geçireceğiz” diye konuştu. Antalya Büyükşehir Belediyesi Turizm Danışmanı, turizmci ve eski Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, salgında turizm hareketinin rakiplere görece daha iyi olduğunu belirterek, ikinci dalgadan endişelenmeyen Rusların talebini gören bazı otellerin kapanışları ertelediğini ifade etti.

CORAL: ARTAN TALEBİ DİKKATE ALIYORUZ



TÜRKİYE’YE yönelik talebin devam ettiğini belirten Coral yöneticileri Türkiye programı için sezonun uzamasını sağlayacak şartlar olduğunu söyledi. Halihazırda Rusya’nın 12 bölgesinden Türkiye’ye uçuş yaptığı belirtilen Coral Travel’ın, 2020-21 kış sezonunda da Türkiye operasyonlarına devam edeceği açıklandı.



PEGAS: 12 AYLIK PROGRAM HAZIRLIYORUZ



PEGAS TOURİSTİK de Türkiye’ye yönelik talep artışını dikkate alarak sezonu uzatan yeni program hazırladı. Pegas Touristik Genel Müdürü Anna Podgornaya, yılın 12 ayını kapsayan yeni bir uçuş programı hazırladıklarını belirterek, hangi şehirden nereye ne kadar süre uçulacağını yakında açıklayacaklarını söyledi.



ANEX: KIŞ AYLARINDA DA UÇACAĞIZ



ANEX TOUR, geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da kesintiye uğramadan Türkiye uçuşlarına devam edeceğini açıkladı. Kasım ve aralık ayı uçuş sayısının ekim ayına göre daha az olacağını ama uçuşlar devam edileceği bildirildi. Anex Grubu’nun havayolu Azur ve Pegas’ın Red Wings havayolları kış döneminde de uçuş yapacak programlar hazırladı. Intourist Azur Air ile oluşturduğu Antalya ve Dalaman uçuş programı 10 Kasım’a kadar devam edecek, sonra Antalya kış programını uygulamaya başlayacak. TUI Rusya ise Moskova, St. Petersburg ve Kazan’dan yaptığı Antalya charter seferlerine yaz döneminde olduğu gibi kış döneminde de devam edecek. Uçuşlar Novosibirsk’ten ekim sonuna, Rostov-on-Don’dan kasım ayının ilk haftasına kadar devam edecek. Tez Tour’un da Antalya uçuş programı 4 Kasım’a devam edecek.

RUS TURİST SAYISI EYLÜLDE % 37 ARTTI



ANTALYA Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, Antalya’ya ekim ve kasım aylarında da 1.5 milyon turistin gelmesinin muhtemel olduğunu belirtti. Eylülde yurt dışından Antalya’ya 4 bin 647 uluslararası charter uçuşu gerçekleştiğini ifade eden Yavuz, “Eylül’de uçak dolulukları yüzde 91 oldu. Eylülde Mayorka’ya 2868 uçuş, Girit’e 2004 uçuş, Rodos’a 1026 uçuş gerçekleşti, görüyoruz ki; Akdeniz’de hiçbir havalimanı Antalya yoğunluğunda değildi. Ağustostan eylüle Rus turist artışı yüzde 37 oldu” dedi. Yavuz’a göre; Ukrayna, virüs sürecinde Antalya’ya düzenli olarak turist gönderen ilk ülkeydi. Antalya’da bu yıl ikinciliğe yerleşen Ukrayna eylülde de geldi. Ağustosta 158 bin 248, eylülde 154 bin 659 Ukraynalı turist Antalya’ya geldi.

EYLÜL TURİSTİNİN YARISI RUSYA’DAN, ALMANYA İLK KEZ 4. OLDU



KÜLTÜR ve Turizm İl Müdürlüğü verilerine göre Antalya, eylül ayında turizmde 1 milyon rakamını aşmayı başardı. 1- 30 Eylül tarihleri arasında 995 bini yabancı, 21 bini yurt dışında ikamet eden Türk tatilciler olmak üzere Antalya’ya toplam 147 ülkeden, 1 milyon 17 bin 804 turist geldi. Geçen yıl eylül ayındaki 2 milyon 239 bin turist sayısına göre, koronavirüs sebebiyle yüzde 54 oranında düşüş yaşandı. Eylül ayında en çok turist gönderen ülke yüzde 51 paya sahip Rusya oldu. Rusya’dan 517 bin 40 turist geldi. İkinci sıradaki Ukrayna yüzde 17 payla 169 bin 244 turist gönderdi. Almanya 61 bin 267 kişi ile tarihinde ilk kez Antalya sıralamasında 4’üncü oldu. İngiltere ise 81 bin 615 kişi üçüncü sıraya yükseldi.

Ege’de İngiltere şoku!

PANDEMİ sebebiyle kayıplar yaşayan sektörde Egeli turizmcilerin sezonu uzatma planları İngiltere’nin Türkiye’ye yönelik karantina kararına takıldı. Bunun üzerine harekete geçen İngiltere’nin en büyük iki tur operatörü TUI ve Jet2 Türkiye paket tur programını iptal etmeye başladı. Ekim ayında 50 bin turistin gelmesi bekleniyordu. Marmaris’te jet2 Holidays bir program hazırlamıştı ve bu ayın sonuna kadar çok sayıda İngiliz turisti Marmaris’e getirecekti. Jet2 Holidays kısa süre önce Dalaman Havalimanı’na olan seferlerini artırmış ve Marmaris programına kasım ayı sonuna kadar devam etme kararı almıştı. Durumun İngiltere’deki turizm şirketleri açısından da sıkıntı yarattığını aktaran Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, İngiliz turizmcilerin de sonbahar döneminde sezonun uzatılması yönünde planları olduğunu söyleyerek, İngiliz turistlerin sadece Türkiye’ye seyahat edebildiğini ve bu kararın gözden geçirilmesini beklediklerini dile getirdi. Hilton İngilizlerin Ege’de kuvvetli olduğunu sezunun kasıma kadar uzayacağını düşündüklerini ifade eden Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkan Yardımcısı ve Hilton Dalaman Sarıgerme Resort and Spa Genel Müdürü Tunç Batum da İngiltere kararını Ege’de şok etkisi yarattığını, bazı otellerin kapanışa geçtiğini belirtti.